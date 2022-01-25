疫情大爆發「小市民瘋狂囤貨」是否精神病？5個全城效應你要知

【囤貨／囤糧】在疫情大規模爆發，全球在封國，各地出現了大量購買而囤積起來的商品的市民。甚至商品的有效期已經過了,你買了，你也沒來得及用上它們,聽說有的人囤貨，都囤到了能直接開店了的地步？



其實，這種狂買囤貨的行為是不是一種「病」？在這囤貨行為背後，到底是什麼心理效應在作祟呢？我簡單只有整理5種心理效應：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、疫情中的「海潮效應」

我們知道，海水因地心的引力而湧起，引力大的時刻，就會出現大浪潮，引力小，則出現小浪潮。此乃海潮效應。當疫情昇級，從個位數字到十位字，在一般人心中，也許只是平常的海浪潮流而已！但當數字破百或百千，那就可不同了。當馬來西亞的染病人數，一天只有增加43個，馬來西亞國民的心是平靜的，但是有一天，馬來西亞忽然增加了190位，哇，這個衝量實在太大了，就引起了當地搶購民生物資潮，其實這也如：當臺灣第一破百的新冠病毒感染病例，也出現了大量的瘋狂採購民生問題，這就是一個社會心理學的海潮效應了！發生任何國家除了因為染病人數激增，也包括了忽然來了一個封城鎖國的浪潮一樣，都會是市民社會巨大的衝擊！

二、疫情中的「巴納姆效應」

巴納姆效應，在生活中十分普遍。當人的情緒處於低落、恐懼的時候，疫情愈來愈多，似乎愈來愈失去控制了，於是，安全感也受到影響。一個缺乏安全感的人，對於外界的心理依賴性也大大增強，受暗示性就比平時更強了。這些人多半是缺乏主見、容易受暗示、容易不加分析地接受他人意見並付諸行動的人。由於受外界的疫情影響，而讓自己的知覺、判斷和認識等，表現出必須符合大多數人的行為方式而從眾，就是這些人普遍的一種心理現象,因為也只有透過他人一模一樣的表現行為，才會使自己心情安穩下來的。

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三、疫情中的「齊加尼克效應」

法國心理學家齊加尼克，曾作過一次頗有意義的實驗：他叫自願受試者去完成20項工作。其間，齊加尼克對試者進行干預，使他們無法繼續工作，什至感覺到不可能完成任務，對於這些受試者，持續給了很多同樣的旨令，叫他們一定要如此如此，但是似乎又永遠看不到可以完成任務的日子，於是這些人的緊張狀態持續存在，他們的思緒總是被那些未能完成的目標和持續相同旨令所困擾，他們心理上的緊張壓力，也難以消失。而這種因工作壓力，所致的心理上的緊張狀態即被稱為“齊加尼克效應”。「勤洗手，戴口罩」，相同的旨令已經下達到市民的人人心裡，但是抗疫任務似乎沒有完成的日子，反而似乎有越來越嚴重的感覺，這些都是在市民心𥚃形成「齊加尼克效應」的不得安寧！

四、疫情中的「霍布森效應」

話說在1631年，有一位英國劍橋商人霍布森在販售馬時，把馬匹放出來給顧客挑選，但附加一個條件，只許挑選最靠近門邊的那匹馬。顯然這個條件，實際上就等於不讓你多作餘的選擇。對這種沒有選擇餘地的所謂”選擇”，後人稱為”霍布森選擇效應”。疫情持續一直到現在，你仍然保持自由移動的選擇，但國外到處都封城鎖國，有哪裡可以去呢？過了不久，看到很多國家封城都已經進入非常侷限活動的地方，例如只有呆在家裡，會不會哪𥚃不能去，相對屬於較缺失狀態，市民已經是無從選擇的“選擇”了，也希望通過做出一些不平凡的事情或舉動來吸引他人的注意,比如去瘋狂購物去刷存在感。

五、疫情中的「羅森塔爾效應」

羅森塔爾效應是一種期待效應。羅森塔爾（Robert Rosenthal）1966年設計了一些實驗，試圖證明實驗者的若有偏見，一定會影響研究結果。

而這種個人偏見，可以是正向或是負向的。當一個人，在疫情流行時期，有了「海潮效應」或「巴納姆效應」或「齊加尼克效應」或「霍布森效應」的偏見，這些期待的偏見效應，會帶來了共鳴作用社會慌亂影響更大，大家就會缺乏對自己和周圍環境的理性分析,容易一味沉溺在搶購囤貨，無法自拔,這些行為結果，當然對自己和對他人都不好，但借這樣的瘋狂購物行為，似乎才能滿足自己的偏見和期待。

所以大家看看一下，在疫情流行中，囤貨，狂買的背後,也暴露出了，你個人心中的心理效應呢！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：uji lee，原文：《遊牧人生》– 給流浪者的積極美感】