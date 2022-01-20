中學停課安排｜教育局宣布星期一前停面授課　家長批：永遠慢幾拍

【Omicron／中學／停課／教育局】Omicron變種新冠病毒令本港疫情升溫，源頭不明個案增加，聖若瑟英文中學等多間中學都有學生染疫。目前幼稚園、小學已停面授課，教育局今日（1月20日）宣布，中學下周一（1月24日）前停面授課，中六則自行決定。

消息一出即引起網民家長熱論，不少網民認為中學一早應停面授課堂，亦有網民認為毋須過度恐慌，中學不用停面授課堂。



聖若瑟英文中學等多間中學都有學生染疫。（資料圖片）

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上周二（1月11日）政府宣布幼稚園及小學暫停面授課程，當時被問到中學為何不一同停面授課程，特首林鄭月娥解釋中學生自理能力較佳，繼續面授課程及防疫安排，將對他們的影響減至最少。

一星期過去，多間中學有學生確診新冠肺炎，須暫停面授課堂14天。教育局今日（1月20日）宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（1月24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期；提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），暫停所有級別面授課堂至2月7日止。

教育局又說，由於現時正處於準備應屆香港中學文憑考試關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。

消息指，政府正研究中學是否亦停面授課，即中學下周一起停面授課，中六則自行決定。（資料圖片）

消息引起網民家長熱議。不少網民都認為中學應立即停面授課，「一早應該停啦，成日做啲唔做啲，唔湯唔水」、「應當機立斷」、「永遠慢幾拍」。亦有網民認為毋須停面授課，「其實都有好多中學生打咗針，唔明做乜又停課」、「不要過度恐慌吧！」、「停面授，學生其實都係會周圍走」、「捱埋下星期都放年假」。