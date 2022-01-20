殺倉鼠｜有飼主面臨缺糧危機　熱心市民領養生病熊仔鼠求診屢被拒

銅鑼灣寵物店Little Boss店員確診，店內亦有倉鼠樣本驗出帶有新冠病毒。政府於本周二（18日）下達「殺鼠令」，約2,000隻倉鼠及細小動物遭到銷毀，做法引起極大爭議。有網民開設專頁「救救倉鼠關注組」，至今已有逾萬人成員加入，自發進行救鼠行動。由於全港售賣倉鼠的寵物店需要停業，有飼主頓時失去買糧的地方，在網上求助。亦有市民稱在領養熊仔鼠後，發現牠生病，卻一度找不到願意接受倉鼠看病的獸醫診所，幸得網民協助後，終成功找到獸醫看病。



政府宣佈殺鼠令後，本港隨即引發一波棄養潮，雖然有不少熱心市民自發救鼠，但因有不少寵物店停業，對飼主造成不便。有飼主在網上群組中表示，家中倉鼠慣吃的食糧存貨不足，但因寵物店停業，令他來不及補貨，僅餘下一包食糧，並向網民求助。亦有市民在領養熊仔鼠後，發現牠生病，急需要找獸醫看病，惟受疫情肆虐下，大部分診所不願接收鼠類動物診症。

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在「救救倉鼠關注組」facebook帖文可見，有網民指早兩天領養了一隻熊仔鼠，惟發現牠的肚發脹，又不願吃東西，擔心牠的身體健康狀況。該名網民稱，打算在下班後帶牠看獸醫，然而，他查詢了不少荃灣區內的獸醫診所，不少均拒絕接急症及不接受倉鼠看診，「我完全明白診所都有顧慮，但真係好唔開心」。

帖文一出，隨即得到不少回應，不少熱心網民介紹飼主其他願意接受倉鼠的寵物診所。所幸的是，飼主最終都能找到診所願意提供診治。雖然獸醫判斷熊仔鼠的情況極不樂觀，並指出牠的肚子裏有巨型腫物，把內臟器官壓迫，令內在器官亂位，情況也不適宜做手術將腫物取出，但飼主承諾會陪熊仔鼠走到最後，亦呼籲大眾要尊重生命，愛惜小動物，絕不棄養。

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