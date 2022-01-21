美孚幼師與患者病毒基因排序相同　許樹昌：料相遇時短程空氣傳播

鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師(個案13072)，曾與染疫的巴裔婦(個案13045)兩名亦中招的兒子相隔約9秒，一出一入美孚站A出口，疑因是次相遇而感染。政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，兩組患者的病毒基因排序百分百相同，唯一知道曾在隧道相遇，故肯定在這9秒產生傳播，估計是出現短程空氣傳播，建議市民到人多擠逼地方最好佩戴兩個口罩及平光眼鏡。



▼1月20日，衞生防護中心指港鐵美孚站A出口疑是女教師染地方▼

許樹昌分析，目前找到該名幼師與巴籍婦的兩名染疫兒子唯一接觸機會，加上病毒基因排序百分百相同，估計很大機會是直接一代傳播。他說，即使有佩戴外科口罩，但只能防止大粒飛沫，小於5微米的飛沫可穿過口罩，或透過口罩兩旁的空隙，或粘附在口罩表面，再經手部觸碰眼面而感染，加上地鐵站隧道較大風，「可吹失大飛沫的水分，令小飛沫可經過短程空氣傳播」。

許解釋，Omicron傳播力強，較Delta強4至8倍，較上呼吸道病毒再強70倍，呼籲市民到人多擠逼的地方要戴好外科口罩，如口罩旁有空隙，宜在外面多戴一個布口罩，並佩戴眼鏡或平光鏡，避免飛沫傳播。

近期多了源頭不明個案，涉及Omicron及Delta，許認為政府應帶頭安排非緊急服務公務員在家工作，料私人企業會跟隨，減少社區人流，尤其是公共交通客流量。

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診被圍封▼



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禁逸葵樓居民出入3日才理想

至於葵涌邨逸葵樓出現大爆發，當局要求2500名居民每晚檢測，翌晨呈陰性方可外出。許估計，大廈公用地方如大堂、垃圾房等環境有廣泛污染，但認為不應容許居民外出工作、在社區遊走，因今天檢測陰性，翌日亦可是陽性，最理想應禁止出入三天，並由政府代送物資，但估計當局有行政、人手上考慮。