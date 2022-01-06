禁晚堂｜許樹昌：維園群組行蹤多　會否引起社區爆發需再觀察

變種病毒株Omicron殺入本港社區。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（6日）形容，本港現時為第五波疫情臨界點，「爆唔爆得起要睇防疫措施可唔可以有效控制疫情」。他認為，確診測量師現時發現到感染源頭，與國泰空姐母親曾赴同一餐廳，「搵到源頭無咁擔心」。

至於明日（7日）開始實施的禁晚市堂食等收緊防疫措施會否要再延長？許樹昌表示，由於「維園群組」曾赴很多地方，更有人上郵輪，會否引起社區爆發需要再觀察。但他認為目前相對樂觀，「希望14日可以㩒熄到，唔會引起大爆發」。



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許樹昌今日在網台節目中表示，國泰確診空姐媽媽引發「跳舞群組」，更導致出現四代傳播；加上「維園群組」行蹤多，須觀察會否引起社區爆發。不過他認為現時相對樂觀，因確診測量師找出源頭，「有源頭不明都唔知點截，𠵱家搵到無咁擔心，密切接觸者都送去檢疫」。

對問到感染Omicron是否大部份為輕症？許樹昌強調，如沒有接種新冠疫苗，病情可以嚴重，以南非為例，不少40歲以下病人須入院，而5歲以下確診者有30%為重症。在香港，不少病人已接種疫苗，「發病都係喉嚨痛、少少咳，肺片清晰」，目前只得一位英國返港確診者嚴重。

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至於新冠疫苗是否有效應對Omicron？許指Omicron表面S蛋白有30多個突變，令第一代疫苗有效率下跌，如復必泰有效率只剩35%。根據其團隊研究，不論兩針復必泰或科興，亦不夠中和抗體應對Omicron，要第三針轉打復必泰，抗體才可大大提升。因此他呼籲高危組別接種第二針後，相隔一個月應打第三針，加強保護。

另外，近日法國出現變種病毒「IHU」，許認為現時仍言之尚早，因法國只得10多宗個案，「爆唔爆得起暫時未知」。他又預料，今年年中會有第二代疫苗出現，相信可更有效應對變種病毒，「希望保護率好啲，唔使打咁密」。另外，他指現時全球疫苗供應及接種率不平衡，「如果覺得（疫情）喺全球好快消失，我相信過份樂觀」，預料至今年年底疫情可相對緩和。

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