霍家爭產案　霍震宇律師指商議進展退好　官盼有好消息案再押後

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，長房三子霍震宇偕兩姐，要家族公司回購南沙發展項目權益。案件於本周二續審時，原定霍震宇開始作供，惟長房次女霍麗娜申請押後，尋求解決方案。案件今(21日)再開庭時，代表霍震宇的律師透露，商議取得良好進展，但需更多時間。法官則指歡迎各方達致和解，把案件押後至下周一，並期待屆時將有好消息。

昨晚商議至晚上11時

代表霍震宇則由資深大狀Clifford Smith今陳詞指，各方律師昨天晚上工作至11時許，商議進展良好，但希望有更多時間處理。法官指明白商議困難，批准給予更多時間。法官又指，歡迎各方達致和解，以維持家族和諧和霍英東的聲譽，希望下周一會有好消息。

二房及三房稱未獲告知進展

二房和三房的代表大律師指，指二房太太馮堅妮年事已高，望商討會定下完結的日子。此外，二房和三房未獲告知商議的進展。法官認為其他與訟者只是先解決事件，再把情況告知二房和三房，非不尊重二房和三房。

霍震宇離庭時稱商議有進展。(朱棨新攝)

霍震宇離庭稱有進展

霍震宇今有到庭旁聽，他離庭時被問及和解時和昨日一樣表示：「有進展」。

原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

周二透露和解有轉機

與訟各方已作陳詞，原定於本周二霍震宇開始作供。惟長房次女霍麗娜申請押後，尋求解決方案。法官遂把案件押後至本周四。而案件於本周四再處理時，霍麗娜一方表示商議有進展，但需要多一天時間，案件因此押後至今天。

主審法官陸啟康甫出庭，便先恭賀在案中代表長房長子霍震霆的資深大律師杜淦堃，剛當選為大律師公會主席。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)