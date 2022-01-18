霍家爭產｜聆訊突押後尋解決方法　霍震宇離庭僅稱No comment

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，案件今(18日)在高等法院續審，原定由長房的三子霍震宇作供。惟代表霍麗娜的資深大律師余若海申請押後兩天，以嘗試尋求解決方法，法官批准案件押後至本周四。霍震宇在庭外被問及會否和解，他僅回應：「No comment .(不予置評」)和「多謝多謝」。



案件原定今早傳召霍家長房三弟霍振宇出庭作供，惟甫開時時，代表霍麗娜的資深大律師余若海指，因應法官早前對案件的看法，要求案件押後兩天，希望能嘗試尋求其他解決方法。代表霍震寰的資深大律師黃仁龍最後亦不反對。

霍震宇(中)原定於今日在高等法院作供，但原告律師突稱欲尋求解決方法，霍震宇離庭時拒就是否和解作評論。(鄭子峰攝)

官指繼續審訊死損害霍家聲譽

法官陸啟康稱，若案件繼續審訊，恐損害霍家的形象和聲譽，望與訟各方尋求不同的方法，以維持家族和諧，但他也指，若未能達致和解，相信原本預計的60天審訊已足夠，不希望2012年的事件不會再次發生。

霍家的家族成員曾於2012年，就爭產案件達成和解，但霍震宇和兩姊事後要求重啟訴訟，獲上訴庭批准。

官早前形容案件令人傷感

早前陸官曾形容本案令人傷感，指長房各子女非為個人利益而提出訴訟，霍麗萍和霍震宇只是關注南沙發展項目是否虧蝕，損害家族利益，霍震寰則只是想實現父親的地產夢，並不止一次著雙方尋求和解。

原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)