年宵花市｜如心廣場、翩滙坊1.24起辦花市　5檔花農進駐中環街市

本港疫情肆虐，政府早前宣布因應Omicron變種病毒株流入社區，臨舉行前不足兩周，緊急煞停年宵花市。本地花農均大受打擊，須尋找途徑賣花，否則將血本無歸。有見及此，華懋集團將由下周一（24日）起，於旗下商場及酒店，舉辦期間限定的「百花齊放年花市場」。華懋負責營運的中環街市的花市，已率先於本周三（19日）開幕，現有5檔本地花農參與。集團認為花市有助分散市民的人流，避免疫情下過多人群聚集。



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華懋集團將於荃灣西如心廣場2樓、荃灣西如心酒店大堂、將軍澳翩滙坊B1層的空間舉辦辦花市，暫獲6檔本地花農參與，如心廣場及酒店共佔4檔、翩滙坊佔2檔。以上花市的舉行時間為1月24日至31日，每日早上10時至晚上10時，以支援受影響的本地花農。

至於華懋集團負責營運及管理的中環街市，已於本周三（19日）率先開辦花市，預計可容納12個花檔。現時已獲5檔本地花農參與，空間仍然充足，包括「尚禮坊」、「生生園」、「花花世界」等，提供多款本地年花供市民選購，包括蘭花、桃花、水仙、年桔等。

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華懋集團發言人指，現正邀請受影響的花農到市場擺賣年花，將不收取場地租金，只酌情收取提成作營運成本。花檔會以先到先得方式分配，受花市取消影響的花農將獲優先處理。

發言人亦指，花市將遵從政府防疫措施及規例，並額外安排智能消毒機械人定時清潔，亦會增派人手以實施人流管制。發言人認為，是次活動除了幫助本地花農渡過難關，同時為市民提供更多選購年花的地方，有助分散人流，避免疫情下過多人群聚集。