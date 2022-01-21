強制檢測｜香港仔逾廿幢住宅納強檢　深井浪翠園2期一帶上榜

新冠肺炎疫情持續擴散，衞生防護中心昨日（20日）透露，香港仔及深井浪翠園一帶的污水樣本對病毒呈陽性，涉及多幢大廈。根據強制檢測公告的地圖範圍，香港仔中心一帶涉及22幢住宅，包括旁邊的南灣御園、福群大樓。深井方面，涉及浪翠園第二期，以及排棉角村一帶，翻查資料該處有多間村屋。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，環保署污水樣本檢測中發現多區有樣本呈陽性，包括香港仔區，有初步確診個案居於香港仔中心，當時她已預告會向相關污水收集範圍的大廈，發出強制檢測公告，涉及超過20幢住宅大廈。

根據當局的強制檢測公告，香港仔納入強檢的區域範圍，東起成都道，南至香港仔海傍道，西至北面則沿住香港仔大道一帶。在該區域內，港昌閣本身已列明在強檢公告，其餘有住宅用途的大廈或構築物，都遭納入強檢名單範圍。撇除港昌閣，該範圍一共有22幢住宅，香港仔中心全數住宅都需強檢（連同港昌閣即20座）；鄰近的南灣御園，以及福群大樓的A及B座，都同樣需強檢。

屬該範圍內的22幢住宅，任何人只要於1月7日至20日，逗留超過2小時，便需要於1月20至22日中的任何一日接受檢測。至於港昌閣，在同樣時間逗留逾2小時都需檢測，有關人士需於1月20或21日，以及同月22、23、24、27、2月1及8日接受檢測。

翻查資料，港昌閣涉及一名疑感染Delta變種病毒的82歲初步確診老翁，他每早與太太到龍薈飲茶。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



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至於深井一帶的強檢區域範圍，除涉及浪翠園第二期，包括第五及六座，其旁邊一帶的大廈，範圍波及排棉角村，該村有多間村屋。港府表示，任何於1月7至20日，曾身處該區住宅超過2小時人士，都需於1月20至22日的任何一日內接受檢測。