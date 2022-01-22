殺倉鼠｜為盡快切斷傳播鏈　漁護署署長：要做唔係咁受歡迎嘅決定

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名顧客確診後，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，並強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠，做法惹來不少批評。漁護署署長梁肇輝今早（22日）在電台節目時直言，「如果等研究清楚先做嘢，負擔唔起，如果一邊做研究一邊擴散，好多人會受影響」，故當下決定首要是切斷傳播鏈；又承認署方未有適當設備及措施為動物反覆測試，在平衡動物福祉及公共衞生上「要同時間競賽、切斷傳鏈，保護大眾前題要做唔係咁受歡迎嘅決定。」

針對動物義工到新界南動物管理中心自發「救鼠」的行為，他指有市民向漁護署投訴覺得被搶走倉鼠，署方認為事態嚴重已報警處理，籲有關人士「唔好再做啲咁嘅行為」。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，本港未曾出現該涉事倉鼠帶有的Delta AY.127變種病毒，認為從海外輸入的機會較大。涉事寵物的店員曾接觸1月7日批次的倉鼠，其後在1月11日發病，時間上吻合，店員在感染後亦傳染給其他人，不少證據顯示病毒由倉鼠傳人，故呼籲市民交出倉鼠讓漁護署處理。



▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



梁肇輝指先檢測後撲殺做法不可行：等研究清楚先做嘢負擔唔起

漁護署署長梁肇輝指，漁護署至今收集共77隻由蓄養人放棄飼養的倉鼠，其中71隻已採樣作化驗，檢測未完成。被問到做法引起爭議，他指，參考流行病學研究，在人畜共通傳染病上，將傳染性高的動物人道毀滅是一貫做法，當局在討論相關措施時有幾方面考慮，由於銅鑼灣Little Boss的確診店員無外遊紀錄，加上證實感染近期本港沒有出現過的Delta AY.127變種病毒，而店內倉鼠及環境有呈陽性樣本，倉鼠亦證實受感染。其次，在該店大埔貨倉內的倉鼠同樣受感染，惟該名店員從未到過倉庫，故當時相信病毒有可能由倉鼠傳人。

正值第五波疫情高峰期，梁肇輝直言：「如果等研究清楚先做嘢，負擔唔起，如果一邊做研究一邊擴散，好多人會受影響」，故認為首要做是切斷傳播鏈。今次本港為首次在非實驗室環境內及現倉鼠帶有新冠病毒，當局對此掌握的資訊並不多，以及考慮到新冠病毒有潛伏期，相信即使隔離動物做測試，亦不代表動物不帶有病毒。然而，當局未有適當設備及措施為動物反覆測試，以控制風險及保障市民健康為前題，決定將同一批次的倉鼠人道毀滅。

梁肇輝強調，在平衡動物福祉及公共衞生上，當局已經盡量縮窄範圍至兩批受影響倉鼠，「現時香港冇咁大型設施處理過千隻動物，要同時間競賽、切斷傳鏈，保護大眾前題，要做唔係咁受歡迎嘅決定。」

▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼



▼1.20 多名義工到新界南動物管理中心「救鼠」▼



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明白愛護動物者想拯救生命 但涉衞生風險籲勿再「救鼠」

近日陸續有市民將倉鼠帶到位於沙田的新界南動物管理中心，有動物義工在門外自發「救鼠」。梁肇輝指，明白愛護動物人士想盡量拯救生命，但期望他們明白事年涉及公共健康風險，若市民購買了有關批次的倉鼠確實會有感染風險，呼籲市民「真係交畀我哋（漁護署）處理，我哋會會做化驗，如果有病毒會同衞生防護中心即時跟進」，令受影響的市民可以盡快得到治療。針對動物義工的行為，他亦指有市民向漁護署投訴覺得被搶走倉鼠，署方認為事態嚴重已報警處理，籲有關人士「唔好再做啲咁嘅行為」。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦解釋，涉事寵物的店員曾接觸1月7日批次的倉鼠，其後在1月11日發病，時間上吻合，她在感染後亦傳染給其他人，不少證據顯示病毒由倉鼠傳人。（資料圖片）

許樹昌指不少證據顯示病毒由倉鼠傳人

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，本港未曾出現該涉事倉鼠帶有的Delta AY.127變種病毒，認為從海外輸入的機會較大，加上Delta引起的重症機會比起Omicron更高，風險較大。而涉事寵物的店員曾接觸1月7日批次的倉鼠，其後在1月11日發病，時間上吻合，她在感染後亦傳染給其他人，不少證據顯示病毒由倉鼠傳人，故呼籲市民交出倉鼠讓漁護署處理。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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本港現兩條戰線 估計年初四未必可以放寬社交措施

另外，早前確診的學之園幼稚園教師曾經與一名確診者，在同一時段行經美孚港鐵站隧道，前後相隔約9秒，衞生防護中心疑因此染疫。許樹昌指，Omicron變種病毒的傳播性比Delta等病毒高出四至八倍，惟一般口罩只能阻擋較大飛沫顆粒，估計當時可能隧道內較大風，令確診者的飛沫經蒸發後將病毒散播開去，「可以話真係唔好彩」。

他形容，本港正面對Omicron及Delta變種病毒兩條戰線夾擊，估計年初四亦未必可以放寬社交距離措施。他期望，大眾能做好防疫，又呼籲私人企業讓員工在家工作，減少公共交通工具人流及市面人流；臨近新年市民亦應避免跨家庭聚會。