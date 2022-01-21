殺倉鼠｜動物組織聯署促政府收回撲殺令　促留檢測陰性動物生路

政府人道毀滅大批倉鼠行動，引起社會爭議。多個動物組織今（21日）發表聯署聲明，對當局做法深表悲憤、震驚及遺憾，認為此舉或未能堵截未經完全核實的「小動物傳播」，更剝奪檢測呈陰性的小動物生存權利。

聲明建議，港府可派員到寵物店為小動物檢測，如結果呈陰性可留在店內隔離，並由政府人員照顧，直至隔離期完結。團體在聯署聲明中，促請港府加強立法規管動物買賣、監管私人繁殖場及限制動物進口，逐步禁止寵物店販賣動物，大力推廣領養，長遠解決棄養問題。



▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼

參與是次聯署聲明團體包括「掌心生命-香港倉鼠關注協會」、毛守救援、浪浪送行者、星寵動物醫院等。聲明指出，當動物生病時，為免除牠們痛苦而結束其生命的做法，可稱作「人道毀滅」；惟動物本身健康卻無故被殺害，則屬「濫殺無辜」。

聲明引述資料指，黃金鼠的新冠病毒傳播期少於6天，故認為今年1月13日或之前購入的倉鼠，至今依然會傳播病毒的可能性極低，質疑港府不需撲殺遠至去年12月22日所購買的倉鼠及小型動物，包括其他已檢測確認無感染的兔子、天竺鼠及龍貓。

質疑撲殺令引發恐慌 有已獲飼養一年的健康倉鼠遭棄養

聲明指出，至今已有超過1,200隻小動物被人道毀滅，對此感到「痛心疾首」，懇請政府珍惜動物生命，立刻停止「撲殺令」，給予病毒檢測呈陰性的小動物一條生路。聲明又指，政府措施已令部份倉鼠主人恐慌，甚至將飼養近一年的健康倉鼠交出，促請政府呼籲市民切勿棄養，不要進一步加劇本港長期存在的棄養問題。

團體在聲明促漁護署貫徹其宣傳口號「一條寶貴生命，一輩子的決定」，促當局用行動保護小生命。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼

