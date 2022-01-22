小一統一派位｜首選喇沙家長為子年花10萬報課程：疫下屋企上都報

今年9月入學的2022/23學年小一統一派位，今日（22日）起一連兩日接受申請。在傳統名校網的九龍塘41校網統一派位中心，不少男生家長首選喇沙小學、女生家長首選瑪利諾修院學校小學部，多位「孟母」家長表示專程由區外搬入41校網所在的地區，以便爭取獲派心儀名校。有家長透露，為增加子女的競爭力，年花6位數字金錢、即逾10萬元，為兒子報讀興趣班和補習班，在疫情下報得幾多得幾多，「喺屋企上都要報」。



教育局安排家長分時段報名避免聚集

教育局預計參加本年度小一統一派位的學童約25,200人，較去年同期申請人數減少約1,500人。因應新冠肺炎疫情，教育局安排家長分不同時段報名，避免太多家長聚集，並呼籲勿帶子女同往。如家長未能於被編配的時段辦理選校手續，可於下周日（23日，明日）下午1時30分至4時30分，到指定的統一派位中心辦理相關手續；如家長因本地強制檢疫或其他相關措施而未能親身或授權親友辦理選校手續，可與學位分配組聯絡。

設於中華基督教會基華小學（九龍塘）的41校網統一派位中心，開門前只有兩名家長在門外等候，今早九時半前只有十多名家長入內。家長入校前需要掃描安心出行或填寫表格，以酒精搓手液消毒雙手等，有站在校門前的職員配戴面罩。

小一統一派位報名｜家長張女士為博入心儀名校，上年特意搬入41校網的九龍城區，更年花6位數報讀興趣班和補習班。（房曉彤攝）

家長：疫情下小朋友缺交流 社交技巧受到影響

家長張女士表示，為兒子首選名校喇沙小學，為博入心儀名校，上年特意搬入41校網的九龍城區，她未允透露本住哪一區。她表示，年花6位數字金額，為兒子報讀興趣班和補習班，「咁一定有啦，個個都報啦，面試班，所有中英數嗰啲都有報，（興趣班）都有，咁佢都唔可以純學術，有打鼓、跆拳道、游水，都係跟佢興趣。」

她提到小朋友因疫情關係，無法與其他小朋友交流，社交技巧受到影響，導致面試亦有影響，「（興趣班）報得幾多得幾多，喺學校、喺屋企上都要報。」

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料移民潮無助減低名校競爭

另一位家長蔡女士首選志願也是喇沙小學。她表示移民潮對統一派位的競爭沒有太大影響，因為選擇移民並非這個年齡層，她指對現時的教育制度不會沒有信心，「其實依家大趨勢都必需要，你喺得呢個地方生活都要迎合，除非你揀唔係呢個地方生活。」

小一統一派位報名｜家長蔡女士認為移民潮對統一派位的競爭沒有太大影響。（房曉彤攝）

有家長已計送子女去外國升學

攜同小朋友到派位中心的家長溫女士，為女兒首選瑪利諾修院學校小學部，更採用「1-1-1」的方法，在自行派位、統一派位甲部及乙部的「第一選擇」，都選擇瑪利諾。她表示，去年由元朗搬入九龍城區（都屬41校網統），認為這區較方便，亦因為學校緣故而選擇搬入這區。

她表示，暫時無考慮直資小學，未來或會考慮送小朋友到海外升學，「（多咗社會事件）都會有少少影響，覺得可能係個文化問題，因為自己本身都係香港大，覺得嗰個統治方法同之前有少少唔同。」

升學專家教路：小一統一派位選校攻略。（香港01製圖）

小一統一派位報名｜家長梁先生認為香港比較集中操練式教學，因此或會考慮讓小朋友到海外升學。（張浩維攝）

家長梁先生同樣首選志願是喇沙小學，他指擔心小朋友現時未能照顧自己，因此到中學或會考慮海外升學，「可能外國活動教學嗰個方向，我比較接受到，因為香港始終比較操練式，唔係好發展到將來嗰啲動腦筋方面，可能淨係應用在考試。」

統一派位結果將於6月1日至2日透過郵遞方式通知家長。家長如欲於6月1日透過電話短訊接收統一派位結果，可在選校表格填寫及同意有關選項。