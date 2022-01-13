小一統一派位｜世襲生蠶食　八名校可抽學額少一班(附全名單)

小一統一派位（俗稱「大抽獎」）選校程序，將於本月22日至23日進行，自行分配學位未獲取錄的學童家長，須為子女辦理統一派位選校手續。教育局最新公布的《2022年度統一派位各小學校網選校名冊》，全港36個校網中僅1個暫時「加派」，比對上兩年的5個及11個大減。

教育局今年未有披露預計參與統一學位學童人數，只重申預計未來學齡人口持續下跌，將停辦長期收生不足學校、合併官校或重置學校到新發展區等。

《香港01》粗略比較統一及自行收生階段學額，發現全港多間受歡迎小學，包括喇沙小學、中華基督教會協和小學及油蔴地天主教小學（海泓道）等，都因「世襲生」蠶食學位，致統一派位學額減少。

當中至少8間小學被蠶食約一班學額，包括香港浸信會聯會小學，以及多間推行小班的學校，即教學港島區軒尼詩道官立小學、大角嘴天主教小學、九龍灣聖若翰天主教小學、元朗博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校、石蔭聖公會主愛小學、聖公會青衣主恩小學及聖公會馬鞍山主風小學。



小一統一派位（俗稱「大抽獎」）選校程序將於本月22日至23日進行，自行分配學位未獲取錄的學童家長，須為子女辦理統一派位選校手續。（資料圖片）

小一統一派位｜暫定學額出爐 附名校情況 升學專家教選校四重點

按現行小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位學額應各佔一半，但由於學校在自行派位階段必須取錄「世襲生」（即就讀學生的弟妹及學校員工子女），故有機會「蠶食」統一派位學額。2022年度多校均有「世襲生」蠶食了統一階段學額，亦即在首階段自行收生已「超收」。當中喇沙小學超收10個學額、中華基督教會協和小學亦超收15個學額，油蔴地天主教小學（海泓道）則少超收8個學額。換言之，上述小學的大抽獎學額，都會因而減少相同的數目。

以港島、九龍及新界分類，再抽樣分析不同校網受歡迎學校的「世襲生」蠶食情況：

▼港九新界受歡迎學校「世襲生」蠶食情況（節錄）▼



港區島軒尼詩道官立小學 統一階段被「蠶食」近一班

港島區方面，12校網的軒尼詩道官立小學，統一派位由原定的63個，減至暫定僅約40學額，即約23學額被「蠶食」，該校推小班教學，即統一階段少近一班學額。



而16校網培僑小學，原有63個統一學額，現只餘48個，約15學額被「蠶食」。而11校網的英皇書院同學會小學第二校，以及18校網的聖公會田灣始南小學，分別被「蠶食」13個學額（餘下統一階段學額可參看圖表）。

2022年度小一學額，喇沙小學暫有80個統一學額，被「世襲生」蠶食約10學額。（黃寶瑩攝)

九龍14校被蠶食至少10學額 大角嘴天主教小學少一班

至於九龍區，則有14間小學被「蠶食」多於10個統一派位學額。當中被「蠶食」得最多的是35校網大角嘴天主教小學，該校實行小班教學（每班約25人），統一派位只餘39個學額，該校，即「蠶食」接近一班、共24個學額。

35校網黃埔宣道小學、46校網九龍灣聖若翰天主教小學，以及48校網聖公會德田李兆強小學，分別被「蠶食」約18至20個學額。而41校網的「名校」喇沙小學，暫有80個統一學額，被「世襲生」蠶食約10學額。

浸信會沙田圍呂明才小學約有20個世襲生，2022年度小一統一階段只餘55學額。（資料圖片）

新界：荃灣浸信聯小、元朗梁省德各錄33世襲生

新界西方面，位於荃灣、62校網香港浸信會聯會小學，原有75個統一學額，因被蠶食約33個，只餘42個。而實施小班教學、位於元朗的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校（73校網），近1.3班、共33個學額被蠶食，統一學額只餘17個。而實施小班教學的石蔭（64校網）聖公會主愛小學、聖公會青衣主恩小學分別被蠶食近一班學額。

升學專家教路：小一統一派位選校攻略。（香港01製圖）

新界東、同屬91校網的沙田浸信會沙田圍呂明才小學及浸信會呂明才小學均深受家長歡迎，兩校分別被「蠶食」20個及27個學額，各只餘55個及33個統一學額。實行小班教學的聖公會馬鞍山主風小學（89校網），亦被「蠶食」逾一班，統一階段只餘36個學額。

教育局稱，2022年度小一統一派位的跨境生安排大致與去年度相若，跨境「專網」提供379個學額。（資料圖片）

教育局未披露預計參加統一學位人數

教育局今年並未如往年般披露預計參與統一學位學童的數字，只重申2022年度預計參加小一派位的人數約為48,000人，較去年減少約1,700人，而早前約22,892人自行收生階段獲分配學位。局方預計未來學齡人口持續下跌，會多管齊下，包括停辦長期收生不足學校、合併官校或重置學校到新發展區等。

至於跨境「專網」，教育局稱今年安排大致與去年度相若，「專網」一共為跨境學童提供379個學額。