年宵花市暫停　旺角花墟買年花人流旺　市民奇招防疫︰遠距離揀花

自政府宣布因第五波疫情取消年宵花市後，不少市民轉到旺角花墟購買年花。雖然現時疫情嚴峻，但《香港01》記者今日（22日）下午在花墟現場觀察，仍有不少市民到花墟選購年花，有店舖亦將年花放出行人路上。警員和交通督導員亦到場視察環境，疏導交通。

面對第五波疫情爆發，有選購市民坦言，始終怕人多，選擇以「奇招」防疫，坦言只敢在外圍遠距離看花，與人群保持距離，當見到目標時，才會走入商鋪購買。



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吳先生︰盡量喺外圍睇

市民吳先生認為，即使今年當局取消年宵花市，全港很多地方都能夠購買年花，對增加花墟人流影響有限。他說，現時疫情嚴峻，同意當局有需要取消花市，「政府話點樣做咪點樣做。」不過他指，今日到花墟時，都會擔心人群聚集會增加感染風險，但認為過年都需要買「意頭嘢」，只能自己盡量小心防疫，「一見到太多人都唔會行入去，盡量喺外圍睇到，有目標先再行埋去」。

區先生︰盡量留在空氣流通地方

另一到花墟買年花市民區先生表示，的確會擔心人流聚集，但花墟大部份屬室外地方，買花時會盡量留在空氣流通地方，不會特別擔心受感染。不過他對當局取消花市的安排有保留，「人流始終都係會聚集，好似今日咁，(花墟)都係好多人，都係會有一班人行出嚟，其實人與人之間都係會撞到。」

另一市民郭先生，坦言因政府宣布取消花市，才轉到花墟購買年花，「取消咗（花市）氣氛一定冇咁好，我覺得行花市就多人啲熱鬧啲，花墟就冇咁好氣氛。」他指，花墟較年宵花市更擠迫，道路較狹窄，較多車輛行駛，但認為大家做足預防措施，就不需太擔心受感染。

花商︰市民在花墟停留時間不長

鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春指，雖然年宵花市取消，但花墟生意仍與以往差不多，「依家嚟花墟嘅人簡單咗，啲人停留花墟嘅時間短咗，一家人嚟可能變到得一個人嚟。」他認為雖然現時疫情嚴峻，但對花墟影響不大，更指現時不少花墟店舖有送貨服務，加上市民在花墟停留時間不長，「盡量做好防疫工作，加上花墟會每日洗地，有病毒都沖走曬」。