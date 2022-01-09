年宵｜物流成本升外國貨難抵港　旺角花墟年花恐清一色　店主哀嚎

農曆年將至，不少市民將準備年花迎接虎年。惟變種病毒Omicron殺入社區，為原定本月26日開鑼的維園年宵恐添變數。旺角花墟的店主亦對前景感到悲觀，指旺丁不旺財，市民望多過買，因此不敢大量入貨。

疫情亦導致航空運成本急升，一櫃難求。多名店主坦言，今年並無新品種年花出售，因外國如日本、荷蘭產的年花亦難運抵本港，主要貨源來自內地。更有店主直言，「梗係貴㗎。海鮮凍肉個個爭住迫上機。」

惟對於市民而言，好消息是因市道疲弱，店主均不敢加價。而近月內地天氣較寒冷、溫差不大，有利年花及時於新年開花。



▼1.9 旺角花墟市況▼

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距離農曆新年尚有3周，旺角花墟本周日人流不算多，花店亦已準備大量年花，放在路邊的貨架上讓市民揀選。惟記者目測市民均只看不買，年花銷情並不理想。

店主指市民消費力弱：睇多過買

「一一園藝」店主容先生坦言，今年的銷情明顯較往年滯後，指「年30晚打前30日打緊仗，但𠵱先有返啲人流，係遲咗旺。」他估計去年市民曾一度恐慌性消費，如今消費力已減弱，「市民睇多過買」，訂單亦不多，因此桃花、年桔等體積較大的年花不敢進貨。

一櫃難求荷蘭花及日本蘭花無法運抵 幸國產年花開花合時

除了大年花外，容先生亦表示，今年年花產地主要來自內地，因疫情以致航運及空運成本上升，一櫃難求。他指，去年的荷蘭花及日本蘭花，亦無法運抵香港，「靚花種都攞唔到。」不過好消息是，近月內地氣溫較低，天氣不惡劣，故他估計開花時間與新年吻合。

店主容先生表示，今年年花產地主要來自內地，因疫情以致航運及空運成本上升，一櫃難求。（鄭子峰攝）

人流回升業主加租達5位數 花店卻不敢加價

本港恐爆發第五波疫情，為維園年宵再添變數。容先生則認為，年宵停辦對花墟的生意幫助不大。他更為年宵檔主感到可惜，「投咗標落埋貨先冇得開，又揼去垃圾站。就算賣畀我哋都散唔切貨，兩個星期點散一檔貨？好大風險。」他更透露，過去半年疫情緩和，市面的人流回升，業主再度加租5位數字。

雖然花檔面對物流成本上升、業主再度加租、市民消費力減弱，但容先生坦言不敢加價。而訪問期間有市民詢問發財樹的價格，並隨即回應「轉頭先」，便頭也不回地離開。他無奈說：「你睇下35蚊都係轉頭先。都唔知出年點，冇加價啲人都係望，冇人買。」

日本櫻花一盆售400多元

而「明一園藝」店主周先生亦擔心疫情爆發，並為維園年宵的同行感到可惜。但他坦言，若維園年宵取消亦不會接貨，因店舖的位置有限。他亦估計，取消無助花墟的生意，因市民亦會擔心被感染而不敢外出。問到會否擔心政府將限制花墟的人流，他直言「梗係驚啦！但唔通揸個牌抗議咩？當係賭鋪輸咗，諗下中六合彩好過啦。」

不過相比容先生，周先生明顯幸運得多，從日本取得日本迷你櫻花，現時定價400多元。但他坦言，今年空運成本大增，需與不同行業爭奪機位，「梗係貴㗎。海鮮凍肉個個爭住迫上機。」但他亦不敢加價，指花墟其他店舖亦沒有加價。

店主韓女士透露，因空運費急升，今年並未能從日本取花。（鄭子峰攝）

台灣花須船運至內地抵港

至於專門經營日本及台灣花卉的「綠景藝」，店主韓女士透露，因空運費急升，今年並未能從日本取花；而台灣花亦無法從當地坐飛機直達香港，只能透過船運經內地運抵香港。她亦建議市民指，今年並無新品種，可考慮買擺放時間較長的蘭花。