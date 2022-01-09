維園年宵恐添變數檔主感悲觀　物流及薪金成本升　年花料加價兩成

農曆新年將至，不少市民將準備年花迎接虎年。惟Omicron殺入社區，令原定本月26日開鑼的年宵再添變數，參展商亦不約而同表示感到悲觀。有花農坦言，只能依靠市民親身到花田支持；亦有花商指，年花的銷售點不局限於維園，可另覓短期租約的商舖散貨。不過他們指，今年面對物流成本及職員薪金上升，無論維園年宵是否順利舉行，年花價格亦將略增1至2成。



▼2021.02.07維園年宵花市情況▼



+ 8

蘭花大王︰去年獲大批市民親身到花田支持

每年均在維園年宵開檔的「蘭花大王」楊小龍，今年亦投得8個檔位。他坦言，現時沒有收到年宵取消的通知，但對如期舉行不抱有希望。不過他指，去年意外有大批市民專程到位於錦上路的「千葉園」購花，「舊年市民走晒入嚟支持我，如果疫情冇改善到，最多只能夠咁樣。」

楊小龍續指，今年已準備約10萬棵蘭花，數量與去年相若，將在農曆新年售賣。但問到去年的銷情，他透露去年仍有數萬棵蘭花未能賣出，只能獲得微薄的收入，坦言「出面打工萬幾蚊人工，我哋咪咩人工囉。」

航運費用攀升 花苗每棵成本增20元

受全球疫情肆虐影響，物流成本持續上升。楊小龍透露，花苗容易壞死須航運到港，每棵成本相較疫情前增20元，因此今年亦會稍微加價，視乎蘭花的品種，定價為120元至1,000多元不等。

兼顧員工日薪升翻倍達1000元

「年花大王」香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春亦表示，今年的成本持續攀升，除了物流費用大增外，兼顧員工的日薪亦提升至1,000元或以上，相比疫情前激增1倍。因此年花將加價1至2成，「唔敢加得太離譜，花會凋謝，過咗時間就冇咗價值。」

但賴榮春不太擔心維園年宵取消，認為年花的銷售點不局限於維園，花商亦可另覓短期租約的商舖散貨。惟僅剩下3周時間，疫情才出現大爆發，部分花商或未能順利租舖。他則則估計，他們屆時只能將年花廉價賣給其他花商，以減少虧損。

估計電子消費券助生意額增一至兩成

不過賴榮春預料，今年的銷情將相對穩定，由於市民仍然無法外遊，留港消費，估計在電子消費券的帶動下，生意額將增1至2成。但他亦憂慮，若疫情漸趨嚴重，市民將避免到親友家中拜年，或會影響銷情。