封區｜勞工界提醒索證明書申領病假　與飲食業同倡投疫基金支援

Omicron大爆發，特首林鄭月娥昨（22日）預告社交距離措施在年初四（2月4日）大幅放寬機會微。有飲食業表示，自政府最新收緊社交距離措施以來，估算飲食業損失約40億元生意額，擔心業界出現結業潮，尤其是主要做宴會生意的大型食肆，促請政府下月公布的財政預算案推出新一輪保就業計劃。

葵涌邨兩幢大廈居民被封區禁足五日，勞工界立法會議員周小松提醒，因被圍封而未能工作的市民，完成檢疫後可向衛生署索取病假證明書，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，取回8成薪金，也呼籲僱主與員工同舟共濟



▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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業界料短時間內也不會放寬限聚 飲食業損失40億憂現結業潮

餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府禁晚市堂食後，大型食肆如可辦婚宴的酒樓叫苦連天，農曆新年前的訂座均要取消，相信即使年初四推行疫苗氣泡，短時間內也不會放寬限聚令。他估算，新一輪收緊社交距離措施後，飲食業損失40億元生意額，影響員工生計，年關難過，也擔心出現結業潮。

酒樓結業後重開 面積及人手減少

黃家和表示，疫情前外賣生意只佔整體生意約3至5%，但疫情下急增至約3成，即使日間容許堂食，但僅佔餐飲業的3成生意，7成仍依賴晚市。他稱，近期即使有酒樓結業後再重開，面積及請人減少，酒樓的魚缸也放滿龍蝦等，因沒有晚市堂食也只能減價促銷，賣不出也要報銷。

黃家和：防疫基金較以往減半 餐飲業望天打卦

他指出，新一輪防疫抗疫基金較以往減少一半，用作支付租金後，未能支付薪金、食材費用等，經營上面對資金流困難，形容下個月餐飲業只能繼續「望天打卦」，促請政府在新一份財政預算案再次推出保就業計劃。

▼1.22太子花墟有大批市民買花，人車爭路▼



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鮮花批發商會籲市民直接到新界農場購買年花

鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，不少公司、家庭減少買年花的數量及體積，以往到花墟買花多是一家人前往，現在多只派一人選購，且停留時間短，買完就離開，但買年花是中國人習俗，故疫情影響未算非常嚴重。他早前亦聯絡業主及發展商，尋找舖位予花農賣年花，亦呼籲市民直接到新界的農場購買。

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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葵涌邨禁足 周小松呼籲僱主與員工同舟共濟 可行情況下安排在家工作

勞工界立法會議員周小松表示，因被圍封而未能工作的市民，完成檢疫後可向衛生署索取病假證明書，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，取回8成薪金，也呼籲僱主與員工同舟共濟，可行情況下安排在家工作。他又指，疫情下工人被逼返半日或放無薪假，面對手停口停，但防疫抗疫基金主要支援僱主，希望政府直接資助僱員。