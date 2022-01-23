倉鼠｜LittleBoss旺角分店買倉鼠顧客中招　西環明星再有食客確診

本地新冠肺炎疫情大爆發，除了檢疫酒店群組外，亦包括Little Boss群組。衛生防護中心今日（23日）表示，再有在寵物店Little Boss顧客染疫，患者曾在通菜街Little Boss分店購買倉鼠。至於早前銅鑼灣Little Boss染疫顧客的丈夫，他曾到訪的「龍薈」、「明星海鮮燒鵝專門店」餐廳，分別有食客或食客的家人中招。

另外，漁農自然護理署今日曾公布，一隻市民交出的倉鼠呈陽性反應。中心指，主人一家已送往檢疫中心，暫未有檢測結果，亦未知該隻倉鼠在那間寵物店購買。



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本港單日新增140宗個案，當中有17宗與其他個案相關。其中一人曾在1月7日，於通菜街142號Little Boss購買倉鼠，基因分析結果帶L452R，懷疑是Delta。

患者住在深井排棉角村，於新蒲崗大有街的寶盛工業大廈工作，家人、同事、一起用膳的人士被列為密切接觸者。

「龍薈」食客的家人染疫 疑屬Little Boss群組

另外，早前染疫的82歲男子（個案13110）的家人亦染疫。翻查資料，個案13110每日早上與太太到香港仔「龍薈」飲茶。而早前確診、屬於「Little Boss」群組的73歲男子（個案13073）曾同場用膳，他的妻女曾到銅鑼灣Little Boss。

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德輔道西明星海鮮燒鵝專門店再多一食客中招

此外，一位德輔道西明星海鮮燒鵝專門店的食客確診。資料顯示，衛生防護中心早前已公布，一名住在西營盤高街的61歲婦人初步確診，她曾到該餐廳用膳，而該名「Little Boss」群組的73歲男患者（個案13073），亦曾經在同時段光顧。

兩客入座時間接近 惟座位並不相近

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已派員到明星海鮮燒鵝專門店視察。患者於1月17日，約下午12時15分至2時15分到訪。初步發現患者的入座時間接近，但座位並不相近，「一個坐右邊，一個坐左邊。」故仍要再仔細觀察。

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三菱電梯維修員疑染Delta 源頭不明

另外，本港再新增四宗無源頭個案，其中一名44歲男患者（個案13282）帶有L452R，擔任三菱電梯電梯維修員，住新港城中心。

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