葵涌邨｜近半染疫居民沒打疫苗3成無病徵　打3針率低　無嚴重病例

新Omicron殺入屋邨，涉及葵涌邨相關確診或初步確診個案逾200宗，當中逸葵樓成重災區，全邨16幢樓連同鄰近兩廈約3.7萬人要檢測。翻查資料，截至昨日（23日）當區確診居民中，近半數患者沒有接種疫苗，當中約三成人亦沒有出現病徵，包括一名90歲老翁；另只有約5%居民已打第三針，並多數有發病，至今未有染疫居民病情嚴重或危殆。

有專科醫生表示，接種疫苗初期可把有病徵感染減低三分二，但三、四個月後效用衰退至低於一半，故認為不能單靠疫苗氣泡控制病毒傳播。有未打針市民感染後也沒有發病，他解釋指感染Omicron或Delta的病徵較輕微，染病後病毒或較病徵更早出現，強制篩檢有助找出早期個案。



▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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葵涌邨出現「幾何式爆發」，源頭來自在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫的43歲巴基斯坦裔婦女（第13045宗），其丈夫（第13064宗）1月13日曾到葵涌邨逸葵樓、芊葵樓和綠葵樓垃圾房收集物件，引爆疫情。該名患者沒有接種疫苗，也沒有出現病徵，拾荒期間曾接觸一名同樣沒有接種疫苗的64歲逸葵樓女清潔工（第13127宗）。女工疑被傳染成「超級傳播者」游走不同樓層將病毒傳播。

相繼有居民染疫後，亦把病毒疑傳出邨外。居於逸葵樓的女住戶（第13117宗）是大窩口邨保安，曾在富強樓工作，該大廈一名已打3針科興疫苗的81歲女住戶（第13146宗），染疫後曾發燒、驗出病毒量高，平日見到保安時會打招呼，但沒有直接接觸。

沒打針染疫居民 3成沒發病

截至昨日至少有116名葵涌邨居民正式確診，其中55人沒有接種疫苗，年齡介乎2歲至90歲，有17人感染後沒有發病（佔31%）。

在逾半數已打針的染疫居民中，超過8成人已打兩針，大部分人有發病。

只有接種一劑疫苗的居民主要為17歲以下人士，另有1人是今年元旦日才打第一針的64歲男士，只有他在染疫後沒有發病，全部人接種復必泰疫苗。

至於政府力推的第三針疫苗，只有6名染疫居民已接種，年齡介乎35至71歲，其中4人打科興疫苗，當中只有1人沒有發病。

梁子超表示，參考美國數據，接種三針疫苗後，對減少入院及嚴重病徵有8至9成保護力，初期可把有病徵感染減低三分二。（資料圖片 / 林若勤攝）

接種初期可把有病徵感染減低2/3

呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》訪問時表示，參考美國數據，接種三針後，對減少入院及嚴重病徵有8至9成保護力，初期可把有病徵感染減低三分二，但Omicron仍可大規模傳播，三、四個月後效用急速衰退至低於一半，強調不能單靠加強劑控制病毒傳播，但可藉此減低受嚴重病的威脅，尤其是長者及長期病患者。

他認為，按目前接種速度，無可能快過Omicron傳播，始終不少地區出現幾何級數爆發，一旦一周內增加8至10倍個案，3、4星期後新增個案或數以千計，故難以透過疫苗氣泡阻截高危場所的傳播。

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼



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不排除驗出病毒後數天才現病徵

梁子超指出，無論是Omicron或Delta，接種疫苗後，感染病徵都較輕微，無症狀感染機會較高，或有三分二人只出現輕微病徵，與普通傷風感冒相似，令人容易掉以輕心，故鼓勵有輕微病徵或具風險因素人士盡早檢測。他表示，透過頻密檢測，有機會早期便驗出病毒，感染後病毒可能早過病徵出現2、3日，故每天做檢測，有機會找出早期帶病毒、但沒病徵個案。

▼1.23 特首林鄭月娥到葵涌邨視察▼

