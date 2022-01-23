象山邨爆疫累計4宗　房署再多1員工確診　在樂山樓辦事處工作

本港疫情嚴峻，葵涌邨大爆發蔓延至政府部門，房屋署今日（23日）繼一名居於逸葵樓的合約技術助理初步確診後，晚上公布再多一名合約勞資關係主任確診，現時病人正在醫院接受治療。



衞生防護中心今日曾公布象山邨前信義學校的過度性房屋地盤錄得兩宗相關個案，源頭疑為40歲地盤男工人，未知是否涉及南昌街個案（確診巴基斯坦裔漢曾到南昌街擺賣）。若連同該名房署職員的個案，即象山邨至今累計有4宗確診。



房署勞資關係主任上周三最後上班

房屋署晚上公布，該名確診的合約勞資關係主任，其辦公室位於荃灣象山邨樂山樓地下上周三（19日）最後一天到辦公室上班。病人最近在工作時，並無與公眾人士接觸，工作時亦有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

署方續指，該辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒，將繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施和檢疫工作。

張竹君指象山邨地盤出現傳播鏈

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日曾公布，象山邨信義學校地盤今日有兩宗相關個案，並出現傳播鏈，因此部分人需要檢疫。

翻查資料，該地盤為「前荃灣信義學校過渡性房屋項目」，負責營運的樂善堂獲運房局撥款，將該校改建為過渡性房屋「樂屋」，預料將於今年首季竣工。若連同上述房署職員確診的個案，即荃灣象山邨今日累計錄得3宗個案。

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衞生署調查地盤首名患者是否與巴基斯坦裔漢相關

該地盤首宗個案為40歲地盤男工人，源頭不明，於上周五（21日）。患者居於深水埗南昌街35號，曾在葵涌象山邨及天水圍泳池地盤工作。當時張竹君指，該個案需要基因分析，以檢視與南昌街的個案是否與確診巴基斯坦裔漢曾到南昌街擺賣相關。該巴基斯坦裔漢被完成檢疫的妻子傳染，潛伏期到葵涌邨逸葵樓等三大廈拾荒，再到南昌街擺賣，衞生署料他傳染逸葵樓清潔工，再由清潔工在葵涌邨內擴散。

若連同40歲地盤男工人個案，象山3日內已錄得共4宗確診個案。

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▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼

