確診大廈｜半山渣甸山白建時道60歲婦染疫　御金．國峯又上榜

本港新冠肺炎疫情大爆發。除了葵涌邨累計有逾170宗個案外，在今日新增個案中，亦涉及全港不少住宅大廈，主要是關連個案忠者。其中有多條公共屋邨上榜，例如水泉澳邨、彩雲邨、逸東(二)邨等。



今日更有位處豪宅地段的住處上榜，一名60歲女患者居於半山渣甸山白建時道，該處有不少名人巨富聚居，不少是獨立屋，惟衞生署未有詳細交待涉及的大廈或屋號。西九龍豪宅御金．國峯再上榜，31歲男患者居第1座，至少第5度上榜。



▼1月20日，長沙灣邨長欣樓封區檢測▼



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水泉澳邨、彩雲邨、長欣樓、逸東邨上榜

今日新增125宗本個確診個案，當中葵涌邨佔100宗，逸葵樓佔當中89宗，其次為映葵樓佔9宗。部分人在竹篙灣檢疫期間確診，因此整體上榜大廈有約20幢。

除了葵涌邨外，亦有多條屋邨上榜。沙田水泉澳邨竹泉樓今日錄得個案，患者是15歲男生（#13156），與輸入個案有流行病學關連個案。牛池灣彩雲邨亦有人確診，患者居於星辰樓，是43歲男士（#13255），於1月22日發病，與本地個案有流行病學關連。

至於長沙灣邨長欣樓再有2人中招，患者是50歲男士（#13265）及51歲女士（#13266），沒有病徵，而長欣樓早前已出現一宗源頭不明個案。此外，東涌逸東(二)邨德逸樓亦有一名15歲男童（#13283）染疫。

而今日的其中一宗無源頭個案，涉及一名31歲無業女士（#13257），她住大圍美柏苑。另外一宗無源頭個案，則住在大窩口邨富德樓，涉及一名18歲少女（#13155）。

▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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御金．國峯至少五次上榜

此外，一名居於渣甸山白建時道的60歲婦人染疫（#13221）。她在1月22日發病，與輸入個案有流行病學關連。

翻查資料，渣甸山白建時道有不少城中商賈、巨富聚居，例如「大劉」劉鑾雄便持有白建時道12號，合和主席胡應湘則持有白建時道25號等，渣甸山白建時道20號去年更以8.5億元易手。

另外，油麻地御金．國峯1座亦有人染疫，患者是31歲男士（#13284），1月20日出現病徵，與輸入個案有流行病學關連。

該大廈在2020年爆疫初期已榜，當年1月時本港第11宗個案、37歲女子住在御金．國峯第2座，受到由武漢來港探望她的父母傳染；其後3月第162宗個案、36歲外籍男子也確診，居於第7座；到同年8月居於第6座的一名25歲女子（個案編號：3419）也染疫，屬本地個案。第1座去年3月也上榜，患者為一名36歲男子（個案編號：11248），他並無病徵。

油麻地御金·國峯1座的31歲男住戶染疫。（資料圖片）

香港仔中心港昌閣多兩人中招

寵物店至今累計有13宗相關個案，包括4宗新增患者。在該4名患者中，其中2人居於香港仔中心港昌閣，患者分別是9歲女童（#13154）及76歲女士（#13267）。翻查資料，港昌閣早前已有一名82歲男子染疫（#13110），他每天早上會與太太到香港仔「龍薈」飲茶，同場曾有早前確診的73歲男子（#13073），他的妻女曾到銅鑼灣Little Boss。

至於其餘2人，則分別住在西營盤高街1A號（#13157），以及荃灣排棉角村（#13281）。前者曾與個案13073同場在明星海鮮燒鵝專門店用餐，後者則曾在1月7日於通菜街142號Little Boss買倉鼠。

馬鞍山新港城4期E座有人中招，患者是44歲男士，職員是電梯維修員，被列為源頭不明個案。（資料圖片）

多個屋苑上榜 荃灣名逸居再多兩宗個案

除此之外，本地亦有其他私人屋苑上榜，其中包括馬鞍山新港城4期E座、荃灣名逸居1座、屯門錦暉花園1座、葵涌新葵芳花園C座。值得留意是，荃灣名逸居1座早前已出現源頭不明確診，今日再多兩宗個案，分別是1歲女童及4歲男童，未知三人是否家人關係。

另外，深水埗祥康大廈、元州街惠珍樓亦有人確診。而居於沙田新生精神康復會思悅園的38歲男住客亦染疫（#13270）。

▼1.23 葵涌邨超市情況▼



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貝澳再有男童中招

另外，大嶼山貝澳新圍村亦有人中招，患者是14歲男生（#13220），住在新圍村66B號。翻查資料，昨日貝澳老圍村亦有一名13歲男童（#13138）染疫，二人同樣與輸入個案有流行病學關連。