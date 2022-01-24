葵涌邨｜坐月媽媽冇食物　居民恐等檢測變染疫　議員收千宗求助

Omicron殺入葵涌邨，其中逸葵樓和映葵樓的居民被圍封5日檢測。有映葵樓居民投訴當局安排及指示混亂，檢測未能有效分流及輪候時間長，憂增加感染風險；亦有立法會議員指接獲千宗居民求助，包括查詢複診安排、坐月媽媽及寵物的食物安排等，認為前線統籌有待改善。



▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



+ 2

映葵樓居民林小姐表示，因凌晨突然被圍封而完全無準備，批評當局資訊混亂、指示不清楚，每個工作人員告知的版本都不同，靠從新聞及居民自發網上群組得知安排。

檢測與派飯安排俱混亂 居民：擔心喺候檢測時中招

在檢測安排方面，她批評連基本分批檢測也做不到，大量居民聚集在大堂等候，沒有職員安排分流，同時段有職員開始派飯，形容場面好混亂，最終等了半小時才完成檢測，有鄰居等了45分鐘。她又指，等候排隊位置在檢測地點旁邊，「我望到入面啲人做緊檢測，除低口罩，撩鼻撩喉好易打乞嚏、咳，距離係5米內，擔心在等候檢測時中招。」

她又指，樓層堆積的垃圾令垃圾桶也關不上，靠自發包好垃圾放在一旁，但認為內有口罩等物品，無奈說「自求多福」。

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



+ 7

檢測承辦商：上門採樣有一定風險

負責映葵樓採樣的承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，昨日要先送走檢測呈陽性的居民，故映葵樓的採樣要到下午才展開，認為運作大致順利。對於有居民擔心檢測時輪候人數太多，憂增加傳播風險，他指有居民因太擔心而提早下來排隊，加上要等候確診者先離開，故人龍較長；又稱安排每個採樣間相距超過兩米，相信空氣流通下風險較低。他表示，上門採樣員工面對一定風險，房署會評估哪些居民有需要，無法自行前往採樣的住戶如長期臥床的病人，仍會派人上門，

對於昨日一名檢測採樣員初步確診，黃利寶指採樣員有足夠防疫裝備，例如N95口罩、保護衣、頭套等，為有病徵的市民採樣後，需要立刻更換防護裝備，也鼓勵採樣員每日檢測。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



+ 10

陳恒鑌收千個求助 有坐月媽媽食物不足

協助葵涌邨居民的立法會議員陳恒鑌表示，圍封初期信息非常混亂，故設立兩條WhatsApp熱線，收到過千個居民求助，查詢包括覆診安排、正在坐月媽媽的食物不足、寵物無食物、因身體不便而需安排上門檢測等；在清潔方面，昨日安排到一間清潔公司為逸葵樓和映葵樓安排清潔消毒。

他說，有伯伯因未能覆診而藥物不足，下樓尋找協助時，職員叫他致電熱線查詢，但電話卻打不通，認為前線統籌安排有待改善，建議當局增設WhatsApp聯絡方法，把電話熱線留待長者使用。