港大研究指港童濕疹鼻敏感發病率升　或與疫情下少外出有關

鼻敏感、濕疹、哮喘等敏感病困擾不少香港學童。港大社會工作及社會行政學系聯同基督教聯合醫院進行調查，發現小學生患濕疹及鼻敏感的數字，較18年前，即2004年的研究高逾10個百分點，中學生的濕疹及鼻炎病發率亦較25年前的調查結果高。

研究認為，敏感病上升除與進食更多加工食品，以及氣候變化問題外，或與新冠肺炎疫情之下，外出活動減少有關。



港大社會工作及社會行政學系副教授和副系主任陳凱欣聯同基督教聯合醫院兒童及青少年科醫生陸志剛和鄭正禧，按兒童敏感病研究調查（ISAAC）的守則，相隔18年及24年，向本港6至7歲的小學學童，及13至14歲的中學學童，調查敏感病的發病率情況。

在小學方面，研究團隊於去年2月至7月，向19所小學的小一及小二學童及其家長訪問，並分析1,165個數據。結果顯示濕疹、哮喘、鼻炎和鼻敏感的發病率分別為41.6%、5.5%、59.4%和46.1%，相較上一次於2004年的調查數據，只有哮喘的發病率有所下降，其餘均有約逾10個百分點的升幅，尤以鼻炎發病率增幅最高，由42.4%增至59.4%，即近六成受訪小學學童患有鼻炎。

近一成學生過去一年曾受濕疹困擾

研究亦分析了1,083名中二及中三學童的網上問卷數據，受訪學生濕疹、哮喘、鼻炎和鼻敏感的發病率分別為26.5%、6.1%、62.0%和47.4%，相較上一次於1997年進行的調查結果，除哮喘有下跌外，濕疹及鼻炎的病發率均有上升，亦有10.4%學生表示在過去一年內，曾受濕疹困擾。

疫情帶來壓力加上少外出 或致濕疹發病率上升

研究指出，小學及中學學童敏感病的病發率上升，除因進食更多加工食品、肥胖症病發率上升和氣候變化外，亦可能與新冠疫情有關。研究指，疫情所衍生的壓力，加上減少外出活動，都有機會導致濕疹發病率上升，而疫情下要戴口罩或其他行為改變，亦有機會影響鼻炎和哮喘的病發率。

而敏感問題除令學童感不適外，亦影響學童及其家長的心理情況。研究發現，小學學童鼻敏感越嚴重，家長就越容易焦慮、抑鬱，睡眠亦會有困擾。而濕疹會反覆發病，亦難以預測，對父母來說更具挑戰。