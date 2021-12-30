港大深圳醫院合約明日屆滿　校方：雙方決定續約一年

香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年合約原訂於今年7月屆滿，其後港大和深圳政府將合約延長五個月至今年年底，即於明日屆滿。

港大回覆《香港01》查詢指，深圳市政府與港大同意延續現有合約一年；過去一段時間因新冠疫情令相關討論稍有延誤，未來一年雙方會加緊商討醫院的發展大計，並盡快達成新的長期合作協議。另外，港深醫院院長盧寵茂的合約同樣於明日屆滿。不過港大回覆查詢時，並未有回應會否與其續約，《香港01》亦嘗試向盧寵茂查詢，但他指相關事宜需向校方查詢。

據了解，盧寵茂會與醫院的合約「睇齊」，院長一職亦會續約一年。



+ 11

港大回覆指，大學正籌劃於深圳設立新校園及跨科研領域研究所，醫院的新發展將結合大學於大灣區的醫療發展等作全盤規劃。香港大學深圳醫院由深圳市政府撥地興建，港大負責營運。

發言人指，醫院過去十年運作暢順、成果豐碩，成為了國家高質素醫療運作模式的模範醫院；今年更被國家選取為全國首批十二家高質量發展試點建設的公立醫院，是深圳唯一入選的公立醫院。

港大深圳醫院院長盧寵茂的五年合約亦在今年11月13日屆滿。（資料圖片／盧翊銘攝）

港大指，感謝深圳市政府對醫院的大力支持，現有的十年營運合約將於年底屆滿，雙方同意延續現有合約一年，為深化及擴大協作關係作更詳細討論。

發言人又表示，樂見醫院正邁向新階段的發展，在過去一段時間新冠疫情令相關討論稍有延誤，未來一年雙方會加緊商討醫院的發展大計，並盡快達成新的長期合作協議。

港大深圳醫院院長盧寵茂的合約原訂在今年11月13日屆滿，其後被延至今年年底，即同樣於明日屆滿。不過，港大回覆查詢時，並未有回應會否與其續約，《香港01》亦嘗試向盧寵茂查詢，但他指相關事宜需向校方查詢。 （資料圖片）

院長盧寵茂合約到期 據了解一同續約一年

另外，港大深圳醫院院長盧寵茂的合約原訂在今年11月13日屆滿，其後被延至今年年底，即同樣於明日屆滿。不過，港大回覆查詢時，並未有回應會否與其續約，《香港01》亦嘗試向盧寵茂查詢，但他指相關事宜需向校方查詢。

據了解，盧寵茂會與醫院的合約「睇齊」，院長一職亦會續約一年。