Uber Eats撤離外賣員「自僱」沒遣散費　有工友需借親友10萬過年

疫下不少人投身外賣業，香港其中一大外賣平台Uber Eats去年底宣布在香港終止營運。劉先生任職Uber Eats外賣員約2年半，他指其「包鐘」合約有固定工時、地區，請假亦需事申請，儼如全職員工，惟Uber Eats香港停運後，他未獲遣散費、有薪年假等賠償，批評Uber Eats以「假自僱｣」形式逃避賠償。

身為經濟支柱劉生，在Uber Eats工作期間更不慎發生交通意外，至今未能工作，單是診金已花費約5萬元，現時連同租金等開支，每月基本上花費1.5萬元，臨近農曆新年捉襟見肘，無可奈何下只好向親友借10萬元應急，今（24日）聯同其他受影響工友到勞資審裁處追討賠償。



逾40名前Uber Eats香港外賣員入稟勞審處追遣散費 料涉款數百萬元

工聯會屬下服務業總工會自由工作者分會，與多名前Uber Eats外賣員，今日﹙24日﹚到勞資審裁處追討賠償。工會透露，一連4日有共40多名工友會到勞審處落案，展開訴訟，金額料涉數百萬元，包括遣散費，有薪年假及法定假期等。

包鐘外賣員入職時需簽約 設固定工時工作地區 工會：存在僱傭關係

工會主席王師樂表示，全職包鐘外賣員於入職時需簽合約，設有個固定工時及工作地區，每周工作不可少於6天，如需請假要提早申請，並需得到批核；放病假則要至少提早一小時申請，並提供醫生證明。

Uber去年11月30日宣布，2021年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。（資料圖片）

她認為，Uber Eats對相關外賣員有絕大部份控制權，可以更改他們的工作地區，而且設有懲罰機制，包括以接單率及完成率限制外賣員，只要其中一項未達標，就會扣減薪金，甚至禁止有關員工登入平台。她認為，平台與外賣員間存在僱傭關係，不應逃避僱主的責任。 不過她亦補充，據工友指，最初簽約時，Uber Eats未提供副本，而且禁止拍照，因此未能細閱合約條款。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂。（黃偉倫攝）

送外賣期間「自炒」受傷 經濟支柱未能工作：家庭負擔比較緊張

劉先生經朋友介紹下，於Uber Eats任職全職包鐘外賣員約2年半，去年7月某日因天雨路滑，送外賣期間不慎「自炒」，傷及右膝，至今未完全康後，「依家打風落雨膝頭痛緊」，而且不能抬高，醫生囑咐多加休息，暫時未有其他工作。他續指，本身為經濟支柱，家有母親及妻子，連同租金每月開支約1.5萬元，加上求醫花費5萬多元，直言：「家庭負擔真係比較緊張。」無可奈何下，向親友借10萬元應急。

劉先生坦言，本身不黯英語，當初簽約時，合約為全英語，只有職員在旁翻譯，講解工作安排等，而且未有合約副本。不過他強調，其工作與其他一般自由身的外賣員不同，有固定的上線時間及工作地區，每周工作6天，薪金上除了按單計算佣金，每小時亦有75元時薪，之後完成1萬次送遷後，更加至80元。

外賣員稱按工作性質 應享《僱傭條例》保障

他又指，之前結婚時都需申請假期，曾向公司申請有薪假期，公司職員指會核實處理，但未有下文。他亦指，過去兩年未曾放聖誕、新年等法定假期，亦未享用過年假，但認為按其工作性質，應享有《僱傭條例》的保障。

劉先生批評Uber Eats欺騙員工，「你唔承認我哋係僱員嘅，咁你係玩緊『假自僱』囉」。（黃偉倫攝）

不承認僱員身份 外賣員斥：玩緊假自僱囉

至於工傷問題，他表示當時曾向公司追討，對方只表示耐心等候。他續稱，至少有10多名員工同樣有工傷問題，促請Uber Eats盡快賠償總值約10萬多元的遣散費、有薪年假及法定假期等，「你唔承認我哋係僱員嘅，係玩緊假自僱囉。」