Uber Eats宣布12.31深夜終止香港平台運作：更專注出行平台服務

Uber今日（30日）宣布，將於12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作，並指會更專注於Uber在香港的出行平台服務，拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。



Uber今日（30日）宣布，將於12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。（資料圖片）

Uber表示，與本地餐廳和送餐人員攜手服務五年後，形容「我們作出了艱難的決定」，將於下月31日終止運作。目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援，該公司衷心感謝支持。

Uber︰全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市

Uber又稱，雖然Uber Eats將在香港終止營運，但會更專注在本港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。將來亦會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。

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另外，在Uber通知送餐人員終止運作的電郵中，指會確保平台全面運作，送餐費會連同該星期內的其他行程收入，一併轉賬至送餐人員的銀行戶口內。平台上的客戶服務將運作至明年1月31日結束，但所有未處理的查詢，會繼續得到客戶服務中心的支援，送餐人員亦可於司機App內按「求助」聯絡客戶服務。