網友涉大麻迷姦女生　被告稱欲離房買安全套　事主四肢拍床要快啲

男網友涉藉詞看Netflix劇集誘17歲女學生到酒店迷姦案，案件今（24日）在高等法院續審，被告自辯作供時稱，和事主X案發時相約到酒店吸食大麻，並在吸食後一同在床上觀看Netflix，並揀選電影《千與千尋》。他們看到數分鐘後，兩人便接吻和愛撫。他指，當時曾向X表示離開房間，購買安全套，但X表示；「我唔理，快啲插入嚟。」並用四肢打了床一下，被告便和X性交。



被告葉偉達（31歲，無業）被控於2020年6月9日在荃灣一間酒店強姦女子X，以及向X施用藥物即大麻，以獲取非法性行為。

網上相識後曾談及吸食大麻

被告作供時透露，他在城市大學畢業，現時無業。2020年6月5日，透過交友軟件認識事主X。兩人交談期間，講及自己的年紀、感情經歷等，他們亦談及有吸食大麻，最終相約在案發日見面。

被告稱X穿校服裙與他在荃灣港鐵站見面，兩人一同前往荃灣一酒店。被告進入房間後脫去褲子，和X在浴室吸食大麻，X其後表示自己「stone」。

看千與千尋時兩人十指緊扣

他和X之後在床上，使用被告的平板電腦觀看Netflix，並揀選電影《千與千尋》，期間被告的右手和X的左手十指緊扣。數分鐘，被告吻X，之後二人開始濕吻，互相愛撫，期間被告脫去X的衣服。

卻離房對方稱快啲插入嚟

被告續稱他曾用手指插X的私處，對方著他：「快啲插入嚟。」他向X稱要離開房間買安全套，X卻稱：「我唔理，快啲插入嚟。」她同時四肢打了床一下，被告便和X性交。

被告庭上否認強姦X，強調對方同意發生性行為。

案件編號：HCCC166/2021