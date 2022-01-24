黃大仙豪苑爆Delta垂直傳播疑涉倉鼠　大窩口邨富強樓患者同座向

本港新冠疫情嚴峻，衞生防護中心今（24日）公布，新增109宗確診個案，連續兩日破百，當中本地個案佔98宗，大部分為葵涌邨住客或訪客。今日亦錄得多宗相關個案，其中一宗與大窩口邨富強樓相關，染疫單位的座向相同，懷疑大廈存在垂直傳播的情況。



另外3宗相關個案為黃大仙豪苑一座居民，三人都住E單位。其中1宗列源頭不明個案（#13382），懷疑為Delta變種個案，患者習慣早上到鳳德公園做運動；初確診的患者懷疑與飼養倉鼠相關，患者1月16日於爆疫的旺角通菜街寵物店I Love Rabbit購買。



此外，亦有1宗源頭不明的個案（#13370）與黃大仙相關，女患者於鳳凰新邨地舖的髮型屋工作。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，區內已同時爆發Delta及Omicron兩種變種病毒個案，因此懷疑該區出現隱性傳播鏈。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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衞生防護中心派員到富強樓調查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，早前大窩口邨富強樓新增1宗確診個案，剛剛發現再多1宗初陽個案，染疫單位的方向相同，因此懷疑大廈存在垂直傳播的情況，中心會派員到大廈調查。

至於黃大仙豪苑今日亦再新增3宗相關個案，包括2宗確診及1宗初步確診個案。張竹君指，3宗個案均位於一座E單位，其中1宗初步確診帶L452R變種病毒株，因此懷疑為Delta變種。至於另一宗個案仍在調查中，住戶可能最近買倉鼠飼養，但詳細資料仍在查詢中。她指中心亦會派員到豪苑1座視察情況。

豪苑染疫75歲翁習慣早上鳳德公園做運動

此外，今日其中1宗源頭不明個案（#13382），亦為黃大仙豪苑住戶，懷疑為Delta變種病毒株L452R的個案。患者為75歲男性，居於E單位座向，習慣於早上8時至9時，在鳳德公園做運動。

黃大仙鳳凰新邨髮型屋洗頭員確診

亦有1宗源頭不明個案（#13370）與黃大仙有關，患者為49歲婦，曾到黃大仙祠因而須接受強檢，並發現為確診。患者同樣懷疑染變種病毒株Delta，居於深水埗慶豐大廈B座，在黃大仙鳳凰新邨地舖的髮型屋為顧客洗頭。張竹君指，若店舖的顧客沒有登記，將透過八達通、信用卡等方式，以找出密切接觸者，亦會呼籲曾到訪的人士接受強檢。

張竹君：黃大仙區同時爆Delta及Omicron

張竹君續指，黃大仙區污水檢測驗出Delta及Omicron，不過後者的個案並不多。她指，邨內已爆發兩種變種病毒個案，因此懷疑該區出現隱性傳播鏈。她提醒該區居民須留意衞生及接受檢測，政府將在該區安排流動檢測站。