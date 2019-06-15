【逃犯條例】浸大傳理學院舊生醫院求醫　被警指涉暴動罪拘捕

香港浸會大學學生會編輯委員會今日（15日）於facebook證實，在伊利沙伯醫院求醫而被警方拘捕的兩名示威者，其中一人為浸會大學傳理學院舊生，亦被警方以懷疑觸犯暴動罪拘捕。據了解，有醫生於醫院內目擊警察帶走傷者，並以非法集結或暴動等不同罪名將他們拘捕。

（香港浸會大學學生會編輯委員會fb截圖）

警方派出便衣警察 於醫院帶走傷者

近日，有指警方於醫院拘捕示威者。香港浸會大學學生會編輯委員會，今日（15日）於facebook帖文表示，周四（6月13日）警方使用極暴力手段驅趕示威者，導致多人受傷，當中有不少示威者到公立醫院求診。警方派出便衣警察，到公立醫院查問示威傷者傷勢，以及受傷原因。

浸大學生會：一被捕者為浸會傳理舊生

有醫生於醫院內目擊警察帶走傷者，並以非法集結或暴動等不同罪名拘捕他們。經浸大學生會證實，在伊利沙伯醫院求醫而被警方拘捕的兩名示威者，其中一人為浸會傳理舊生，被警方以懷疑觸犯暴動罪拘捕。

行動中拘捕11名人士 為控場面使用不同武器

周四（13日）警務處處長盧偉聰見記者稱，整個行動中發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。另外，共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。當日盧偉聰指，為控制場面，警方使用了不同武器，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈。

據了解：七名大學生被捕

據了解，11名被補人當中七人為大學生，分別屬香港大學學生、城市大學學生及浸會大學學生。據悉，一名浸大學生稱自己被硬物擊中頭部，由一名城大學生陪同前往伊利沙伯醫院求診，兩人於急症室等候拿藥時，一名當值警員看到兩人，於是上前攔截，稱懷疑兩人參與「一些事情」，之後就請兩人到警署接受調查24小時。

6月12日早上反《逃犯條例》修例示威情況