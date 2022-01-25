葵涌邨｜至少4宗「陽轉陰」錯送臨時醫院　家屬質疑：檢測好兒戲

葵涌邨逸葵樓逾百名居民確診，其緊密接觸者亦需去檢疫中心。不過《香港01》接連收到有居民投訴指，檢測結果出錯，至少有4宗來自逸葵樓的確診陽性個案，入院後覆檢發現「陽轉陰」，並非確診，檢測或出現「假陽性」。有家屬批評檢測結果「好兒戲」，「假陽性」居民因已被送到北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院），與確診者住同一病房，令感染風險大增。

「假陽性」居民出院安排亦很混亂，有居民表示因為與患者有接觸而變成密切接觸者，需轉送竹篙灣檢疫中心。不過，亦一名家屬指，醫生昨日（24日）要求其「假陽性」母親出院後返回逸葵樓，但又遲遲未辦理出院手續，延至今早（25日）又稱擔心回到住所會受感染，建議可到友人家或酒店暫住；但相隔數小時後，醫生又指會安排送往竹篙灣，批評安排混亂。

《香港01》正就有關「假陽性」檢測結果及出院安排向衞生署及醫管局查詢。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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陳小姐表示，與母親和弟弟3人居於逸葵樓，於1月22日早上9時，母親收到通知指其檢測呈陽性，並等待至下午約5時由救護車送入臨時醫院隔離治療，並再作檢測，至23日凌晨其檢測結果呈陰性，即晚獲轉房。陳小姐引述指，連同其母6人的病房內，有3人都是「陽轉陰」個案。

陳小姐稱，即使母親於23日已驗出為陰性，但當日下午約2時，她和弟弟以及其他曾接觸媽媽的緊密接觸者，都被送往檢疫。昨日（24日）母親接受肺部檢查及抽血化驗後，最終確認並沒有感染，即獲通知可以執拾物品出院，並返回逸葵樓。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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不過，陳小姐指，母親知道出院後要返回逸葵樓即相當擔心，因曾在有確診患者的病房逗留，又不知返回住所後，若再檢測陽性是否又要再送院一次，更未得知會否獲安排專車送返逸葵樓。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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事隔一日，記者今日中午再聯絡陳小姐，發現其母親仍未獲安排出院，自己亦未能離開竹篙灣。陳小姐稱，昨日醫院職員堅持其母要回到逸葵樓，但今日又稱擔心回到逸葵樓會受感染，建議可到友人家暫住，又或租住酒店。到大約下午2時，陳小姐再從母親收到最新消息，指需前往竹篙灣檢疫。她指母親非常憤怒，直言：「無罪嘅人𠵱家都係受罪！」



陳小姐批評，留意到有報道指有其他人出現相同情況，「點解咁多人假陽性？」她直言情況不能接受，認為近日疫情嚴重，每宗個案都需要追踪並動用人力物力送往檢疫，單一個案可能已有約20人要檢疫，出錯會導致資源被浪費。她批評，檢測「好兒戲」，誤送臨時醫院與病人同房更會引致交叉感染。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



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據陳小姐指，母親曾於病房與3名確診者共處至少6小時，幸每張病床均會拉簾相隔，未有直接接觸。

另一位逸葵樓居民林先生，昨日（24日）亦向《香港01》表示，其檢測結果出錯，被誤當初步確診而送到臨時醫院。他同樣由昨日等候至今午，仍未能離開臨時醫院，亦未確定出院後的安排，或是否送到篙灣檢疫。