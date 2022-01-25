疫苗｜冀短期內提升院舍接種率　聶德權：積極研究行政手段推接種

變種病毒Omicron傳播力極高，攻陷香港多區，但長者疫苗接種率仍然偏低，長者及殘疾人士院友接種率只有22%。

公務員事務局局長聶德權今日（25日）在社交平台稱，昨晚（24日）與勞福局、食衞局等以視像形式進行「院舍外展接種 – 主動評估 – 接種」計劃分享會，與資助和私營院舍營運者代表等商討進一步推高院友接種率的可行方法。

聶稱，多名與會代表提出多項加快接種建議，包括釐定進取的接種政策和要求、行政手段推動接種等，而政府會積極研究建議，期望短期內推出政策措施。



聶德權透露昨晚（24日）與五十多位來自資助和私營院舍營運者代表，商討推高院友接種率可行方法。（聶德權facebook）

長者及殘疾人士院友第一針接種率只有22%

聶德權表示，香港第一劑疫苗接種率達78%，但長者接種率偏低，長者及殘疾人士院友接種率更只有22%接種第一針。他指，當前疫情嚴峻，Omicron傳播力極高，十日已可傳播四代，若出現院舍爆發，後果不堪設想，所以有莫大迫切性快速提升院友接種率。

聶德權透露，昨晚與勞福局、食衞局、社署和衞生署代表以視像形式進行「2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃」院舍外展接種 – 「主動評估 – 接種」計劃分享會，與五十多位來自資助和私營院舍營運者代表、院舍巡診醫療機構代表和醫生等交流，商討進一步推高院友接種率的可行方法。

聶德權稱多名與會代表提出多項加快接種建議，包括以行政手段推動接種，政府會積極研究建議。（聶德權facebook）

與會者反映推動接種困難因院友家人有憂慮 聶德權：期望短期內推出政策措施

分享會中，聶德權表示有與會者反映推動接種困難，包括院友家人的憂慮及保留態度等。而多名與會代表提出多項加快接種的建議，包括釐定進取的接種政策和要求、行政手段推動接種、擴大疫苗氣泡的適用範圍、優化計劃流程等，政府會積極研究，期望短期內推出政策措施。

院舍職員探訪者平日游走社區 院舍爆發風險大增

聶德權強調，部分人或以為院友長時間留在院舍，感染風險較低，但院舍職員、探訪者以至外來維修人員平日游走社區，防不勝防，加上近日疫情急轉直下，院舍爆發風險大增，唯有院友也接種疫苗才可保護自己。

▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼

