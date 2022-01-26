童樂居虐兒案｜揭發逾月35幼童送院20職員被捕　一文睇清來龍去脈

香港保護兒童會轄下「童樂居」爆出虐兒醜聞，有職員涉嫌掟幼童落地下或「掟埋牆」，至少35名幼童受虐，年紀最小僅1歲，警方至今累計拘捕20人，當中18人已被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，案件下月21日再訊。

事發一個多月，香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢僅上月現身交代一次，稱會外聘專家追查院舍鏡頭，並增派一名幼兒中心導督，將懷疑個案通報警方。至今午（26日），保護兒童會執行委員會主席夏穆聯同獨立檢討委員會主席黃嘉純交代檢討報告內容，並指已接納蔡蘇淑賢請辭。

「童樂居」事件轟動全港，更加觸發社會就保護兒童、特別是提供留宿育嬰園監管的關注，在保護兒童會完成首階段檢討報告之際，一文總覽童樂居虐兒案最新發展、保護兒童會個多月以來回應，以及了解本港幼兒工作界內情。



▼保護兒童會執行委員會主席夏穆聯同獨立檢討委員會主席黃嘉純1月26日交代檢討報告▼



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香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒被捕。（童樂居網頁圖片）

「童樂居」在去年12月24日被揭發有職員涉嫌虐待兒童，警方當時指出，接獲鄰近市民投訴，指有職員在院舍的戶外遊樂場虐兒，翻看閉路電視片段後，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑，掟落地下或「掟埋牆」等，至今至少有35名兒童受虐，全部已送院檢查。

案押後至2月21日再訊

警方今日（25日）拘捕兩名院舍職員，先後累計20人被捕，全部都是院舍職員，年齡介乎23至63歲，當中18人各被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，案情指虐兒事件早於去年11月發生，各被告暫獲准保釋，案押後至2月21日再訊。

「童樂居」被捕職員



蔡蘇淑賢上月見傳媒 形容痛心遺憾但沒道歉

案發至今超過1個月，香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢於去年12月28日會見傳媒，指會成立及擴大專責小組包括加入獨立人士及董事會成員，外聘專家全面追查轄下院舍共891支鏡頭；童樂居會增派一名幼兒中心導督，要求所有職員通報懷疑個案予警方。她當時指對事件表示極度痛心與遺憾，但沒有就事件道歉。

社署本月中派員進駐 監察日常工作

社會福利署於本月17日，派遣專隊進駐「童樂居」，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守幼兒中心，實地密切監察日常運作。社署亦派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊到該中心調查及視察運作，包括檢視工作紀錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況。

社署亦已向香港保護兒童會發出書面警告及糾正指示，要求加強對前線員工的督導及監察，並要求兒童會今日（25日）前提交檢討報告，並視乎各方面的調查結果，不排除會根據法例採取進一步規管行動。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」



本港僅兩非牟利留宿育嬰園 童樂居佔大部分約有百個宿位

現時本港只有「童樂居」及保良局嬰兒組提供非牟利留宿育嬰園，全港名額合共僅百餘個，所有入住個案需經中央轉介。據「童樂居」資料顯示，主要為0至3歲的嬰幼兒包括棄嬰、孤兒、經法庭轉介，或來自有問題的家庭，目前共有104名嬰幼兒接受托管。

在職註冊幼兒工作員逾6,000名 薪酬與幼園教師相若 欠前景流失大

按《幼兒服務條例》及《幼兒服務規例》要求，為三歲以下幼兒提供服務的日間幼兒中心須聘請具備獲社署署長認可的訓練課程證書或同等資格的註冊幼兒工作員和幼兒中心主管照顧幼兒。據政府數字，在2019-2020年度，全港有550多間幼兒中心，業內人士估計，全港「在職」註冊幼兒工作員逾6,000名。

有業內人士指，幼兒工作員一般只需有中五或以上學歷，完成認可培訓課程即可註冊，而幼兒工作員可晉升至高級幼兒工作員，若考得特殊照顧相關文憑，可當特殊幼兒工作員，再進一步便升至幼兒中心主任；薪酬與幼稚園基本教師每月薪酬相若，幼兒工作員及幼兒中心主任月薪介乎達2.3萬港元至逾4萬港元，「但點解都咁難留人？無前景又辛苦，要好脾氣，外界又覺得好似只係湊仔，認受性低，後生果班不如努力少少做幼園老師啦。」