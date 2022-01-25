強制檢測｜43場所強檢　葵涌區兩吉野家分店、旺角豉油街譚仔上榜

第五波新冠肺炎持續擴散，政府今早（25日）發布1月24日的強制檢測公告，一共43個場所上榜，包括旺角豉油街富達大廈的譚仔雲南米線、葵涌區的兩間吉野家分店、尖沙咀The Cameron 的一幸、深水埗西九龍中心的紅蔥頭，以及立法會綜合大樓3樓等。另外，有確診者曾身處伊利沙伯醫院綜合服務區一樓，以及威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所北翼3樓。



▼1月24日強制檢測公告詳情▼



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根據強制檢測公告，初步陽性或確診個案曾到訪39個場所，包括1月20日中午12時至下午1時到荃灣眾安街魚米、1月18至22日到旺角豉油街富達大廈的譚仔雲南米線、1月17、20、21日的早上10時半至中午12時半到葵涌廣場吉野家、1月18及19日的早上10時半至下午3時到葵興 Life@KCC的吉野家、1月19日的早上11時至下午6時到尖沙咀The Cameron 的一幸、1月14日下午1至6時到深水埗西九龍中心的紅蔥頭等。

大窩口兩地點污水樣本呈陽性 納強檢公告

另外，有兩個污水樣本檢測呈陽性的地點，列入強制檢測公告，包括大窩口德士古道尚文苑，以及德士古道 67-73 號，包括聖公會荊冕堂士德幼稚園。曾於1月11至24日，於上述地方逗留超過2小時的人士，均需於1月24至26日的任何一日接受檢測。

醫管局兩設施榜上有名

在強制檢測公告上，亦包括兩個醫院管理局設施，如曾於1月19日逗留在伊利沙伯醫院綜合服務區一樓超過一小時，便需於1月24至26日的任何一日接受檢測；另外，曾於1月19至23日逗留在威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所北翼3樓超過一小時的人士，需於1月24或25日，以及26、27及30日，接受檢測。