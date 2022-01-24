封區｜連封三廈：葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈、大窩口邨富德樓

本港疫情嚴峻，本港今日（24日）新增109宗確診，葵涌邨多幢樓宇再有確診或初確診個案，其中葵涌邨已有逾210宗確診或初步陽性個案，政府晚上圍封葵涌邨夏葵樓，預計明早7時完成行動，該大廈今日新增一宗確診個案。



另外，深水埗慶豐大廈亦出現源頭不明的個案，為一名49歲女子，故有關大廈今晚亦圍封檢測。疫情亦蔓延至大窩口邨，富德樓晚上7時圍封強檢，涉及至少一宗確診個案在該處居住，料明早7時30分完成。



今日新增的109宗個案，葵涌邨佔69宗，除圍封5日的逸葵樓及映葵樓現數十宗確診外，同邨有8幢大廈亦出現零星確診，其中夏葵樓因有一宗確診而圍封檢測。深水埗慶豐大廈亦同樣因有患者居住而要圍封。

政府要求，受檢人士須在凌晨零時前接受檢測，目標明天（25日）早上7時解封。而任何於1月18日至1月24日曾到該大廈超過兩小時的人士，都要在26日或之前接受檢測。

1月24日，深水埗慶豐大廈圍封強檢



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大窩口邨富德樓也由晚上7時30分起列「受限區域」，在內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時30分完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。

1月24日，大窩口邨富德樓圍封

