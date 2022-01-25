葵涌邨｜區議員指邨內仍有大量垃圾未清理　估計當局未及處理

葵涌邨疫情持續，逸葵樓及映葵樓仍然需要圍封禁足。葵青區區議員梁志成今早（25日）於港台節目表示，邨內衛生情況雖有改善，但仍然惡劣，曉葵樓仍有大批垃圾未清理，估計當局未及安排處理。他又稱，清潔工不時於繁忙時間清理垃圾，垃圾桶與居民使用同一部升降機，形容居民「與垃圾桶共存」。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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梁志成於港台節目《千禧年代》表示，居民一直擔心要延長圍封，希望盡快可以照常生活上班，重獲自由。他續稱，雖然逸葵樓及映葵樓的衛生情況有改善，但其他數座大廈的問題仍未解決，例如曉葵樓就仍有大批垃圾未清理，估計因為當局未及安排清理接連數日的垃圾。他又稱，清潔工不時揀選繁忙時間清除垃圾，與上班的居民同一部升降機，居民變相「與垃圾桶共存」。

梁志成又稱，邨內的檢測需求大增，多個檢測站需排長龍，而且曾有密切接觸者前往檢測站，居民擔心會增加感染風險。