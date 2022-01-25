兩人涉未交選舉申報書　女被告不滿未能參選仍被控稱：無交功課啫

兩名男女於2020年曾參與新界西立法會選舉的候選人，被指未按規定提交選舉申報書，被廉署檢控違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，案件今（25日）在觀塘裁判法院提堂。由於男被告正等候強制檢疫的結果，未能出庭應訊，法庭押後其案至周五再訊；女被告今應訊時稱未能成功參選，不同意要被起訴，並說：「交咩嘢啫？」她又稱：「無交功課啫，唔洗拎去打靶呀？」裁判官把其案押後至周五一併處理，她獲准以1000元保釋。
兩名被告：趙寶琴（47歲，護士）及王振霖（41歲，巴士司機），被控作為2020年立法會選舉新界西提名名單上的候選人，在當年9月29日未按《選舉（舞弊及非法行為）條例》提交選舉申報書。
男被告在等強制檢疫結果
控方表示，男被告王振霖正等候強制檢疫的結果，暫未能出庭，因此將其案押後至周五再訊，若他出現陽性檢測結果，案件會再押後。
女被告趙寶琴未有律師代表，傳譯主任向她讀出控罪後，她在庭上稱她當年未能成功參選，不同意因此而要被起訴。
2020年的立法會換屆選舉，因受疫情影響，押後了一年至2021年才舉行。
案件編號：KTCC153/2022
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