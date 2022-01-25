封區檢測｜深水埗惠珍樓、土瓜灣鴻光街21至35號圍封　涉住戶染疫

第五波疫情持續，本港再次有破百宗確診，更有6宗源頭不明個案。政府今日（25日）宣布，由於涉及變異病毒的確診者居於深水埗元州街24至26號惠珍樓，故惠珍樓須封區檢測，目標在明日上午7時完成行動。

土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號，共涉8個街號，於晚上8時半圍封，當局指今日發現一宗於該處居住的人士檢測陽性，涉及變異病毒株，目標同為在明日上午7時宗成行動。



政府表示，今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，由於涉及變異病毒株，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月20日至1月25日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月27日或之前接受強制檢測。

翻查資料，惠珍樓在1月23日亦有確診個案，涉及一名就讀李鄭屋邨小學的8歲女童。

土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號晚上8時30分起作圍封檢測，目標是在明日上午約7時完成此行動。區內的受檢人士需要在今晚11時30分前接受檢測，有結果前必須留在處所內。任何於1月19日至1月25日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，都需要在1月27日或之前接受強制檢測。

翻查資料，昨日有一宗確診個案，涉及27歲男子居於鴻光街35號，疑為Omicron變種病毒，個案與輸入個案有流行病學關連。