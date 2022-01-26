確診大廈｜黃大仙區疫情嚴峻三屋邨新上榜　範圍包括竹園、慈雲山

本港新冠肺炎不斷擴大，除了葵涌邨爆疫外，黃大仙區亦出現傳播鏈。衛生署晚上更新確診者的大廈名單，當中黃大仙有多個屋邨上榜，包括黃大仙上邨、竹園北邨、慈雲山慈民邨。另外，元朗亦有3個大型屋苑中招，例如溱泊、原築及Grand Yoho。

此外，荃灣東亞花園長發樓單日新增4宗個案，資料顯示，一名葵涌邨逸葵樓的確診住戶曾去過長發樓。



繼續有公共屋邨上榜，部份涉及黃大仙區，例如黃大仙上邨達善樓、黃大仙竹園北邨桃園樓、慈雲山慈民邨民泰樓。翻查資料，近日位於竹園南邨的富園樓亦已有人染疫。

此外，粉嶺嘉福邨福安樓、筲箕灣愛東邨愛平樓、大圍景田苑恆心閣、葵涌葵馥苑安葵閣、東涌逸東邨寶逸樓亦上榜。

大窩口邨富強樓再多兩人中招

而大窩口邨富強樓亦多兩人確診，分別是11歲女童（#13428）和78歲男子（#13463），資料顯示，早前該廈一名81歲婦人（#13146）已確診，而較早前確診、居於葵涌邨逸葵樓的女子（#13117），是大窩口邨保安。

1月25日，元州街惠珍樓封區檢測



元朗三屋苑上榜

此外，元朗相繼有屋苑「中招」，例如元朗溱泊10座、原築2座均上榜，其中原築2座一名1歲男童（#13502）染疫。另外，元朗Grand Yoho第2座亦出現源頭不明個案，患者是一名36歲男士（#13427），在1月23日出現病徵，他在上海抵港。而於屯門，海典軒2座亦上榜，涉一名17歲女子（#13424）。

荃灣方面，綠楊新邨Ｍ座、荃灣東亞花園長發樓上榜，當中長發樓更在一日內新增4宗個案，資料顯示，一名住在葵涌邨逸葵樓的患者（#13344）曾去過長發樓。另外，荃灣花園榮華閣亦再增加一名患者。

大南街、大嶼山山水口有人確診

另外，長沙灣鉅昌大廈共3人染疫，太子大南街136號亦上榜，涉一名29歲男士（#13511），患者並無病徵，而葵涌成城大廈亦有人中招。

大埔三門仔新村有人中招，東涌馬灣新村17號亦有兩人染疫。另外白石角雲匯1期亦上榜。此外，大嶼山山水口亦有一名14歲女童（#13450）確診。