疫情｜張竹君：室內傾偈戴返口罩　拒評林鄭月娥記者會再無戴

本港新冠肺炎疫情嚴峻，不過特首林鄭月娥過去大半年出席記者會都除下口罩。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）被問到室內地方是否需戴口罩，她認為室內地方空氣流通較室外更受局限，「公共地方曝露時間愈長，感染機會愈大，室內如純傾偈，就戴返口罩」。

不過對於林鄭月娥情況，張竹君回應稱「個別人士情況我就唔會評論」。



特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，她親自解畫指，不戴口罩的相關做法是為了向公眾清晰傳達情感，是特首職責之一。（羅君豪攝）

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袁國勇曾指社會領袖應以身作則

林鄭月娥近月出席記者會時，即使原來戴上外科口罩，在發言前都會先除下口罩。日前政府專家顧問袁國勇被問及對林鄭月娥做法意見，曾指社會領袖都有需要以身作則。林鄭月娥今日解釋，如果說話時戴着口罩，「市民就無法自行領略特首所傳達的情感、感受我的心情」，認為在沒有口罩的情況下，才可以清晰表達訊息情感，令市民更了解香港狀況。

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張竹君：個別人士情況我就唔會評論

今日在疫情記者會，張竹君被問及同變種病毒Omicron肆虐下，即使戴口罩亦會有傳播，會否建議市民在室內演講時戴好口罩？她回應指，室外是空氣流通的地方，即使有短距離空氣傳播，只要「企遠啲或風流好啲，都無咁易傳播」。

張強調，室內環境與室外不同，因空氣流通被局限，加上換氣量問題。她認為在室內進食無可避免，呼籲市民盡量減少說話，「快少少啦，唔好攤好耐時間。」她又指，公共地方曝露時間愈長，感染風險愈大，「室內如純傾偈就戴番口罩。」如果家中有成員出現病徵，或屬高危人士，則盡量要戴口罩。

有記者再追問會否建議林鄭月娥戴口罩？張竹君稱：「個別人士情況我就唔會評論」。