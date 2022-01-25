康文署外判員工、房屋署管工初步確診　兩人皆住疫區一人居映葵樓

新冠肺炎疫情嚴峻。政府今日（25日）表示，康樂及文化事務署有一名外判員工初步確診，而房屋署一名特遣行動小組的管工亦檢測亦呈初步陽性。



1月22日，映葵樓居民首日禁足檢測



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康文署表示，一名外判員工初步確診，他於沙田區康文署總部體育資助辦事處工作，屬後勤人員，工作無需接觸公眾人士，最後上班日是1月21日。

署方指，由於早前居住的屋邨有確診者，故該員工須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診。該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。

房屋署染疫管工居映葵樓 辦公室在鳳德邨

另外，房屋署一名特遣行動小組的管工初步確診，他居於葵涌邨映葵樓。該管工的辦公室位於九龍鳳德邨，最後一天在辦公室上班的日期是1月20日。他工作期間有佩戴口罩。

該辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排清潔和消毒。

▼1月23日，葵涌邨逸葵樓及映葵樓情況▼



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▼1月24日，政府派員清理逸葵樓及映葵樓垃圾▼

