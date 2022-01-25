荃灣花園榮華閣垂直傳播多戶撤走　天台僭建單位對正糞渠氣喉中招

第五波疫情大爆發，荃灣花園榮華閣再新增一宗個案，與先前的確診個案，同樣住在較高層的5號單位，懷疑出現垂直傳播。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮聯同環保署及屋宇署，今日（25日）到現場視察。

歐家榮表示，兩名患者分別住在12樓及天台5號單，懷疑12樓患者的病毒經糞渠氣喉上到天台。環保署表示，一般住戶理應與氣喉相隔一定距離，但相信涉事的天台單位屬「加建」，其廁所及廚房與氣喉非常接近，「所以風險大咗好多。」

當局決定，4至18樓的5號單位居民今晚都要撤走，由於4號單位位處對面，故16至18樓及天台的4號單位亦要撤離。



荃灣花園榮華閣再新增一名患者，與先前個案（#13340）同樣住在較高層的5室。（余俊亮攝）

第二宗個案涉裝修工人 曾去幼稚園工作

歐家榮表示，榮華閣出現的兩宗個案，同樣住在5號室。首宗個案在昨日確診（#13340），屬源頭不明個案。患者住在12樓5室，他未曾去過高危場所，1月21日有病徵。

另一宗個案則是今日確診的裝修工人（#13420），住在天台5室，座向與先前個案一樣。他遲一天發病，於1月22日出現病徵，但其病毒量較高，相信屬新的感染個案。

歐家榮又指，這名患者（#13420）曾去過名城三期2座、灝景灣5座，亦去過大窩口一家幼稚園做裝修。

氣喉本應遠離單位 惟涉事者居僭建單位

歐家榮說，經視察後，初步結論是12樓的患者（#13340），於單位內排放的污水進入了糞渠，病毒或因此經糞渠的氣喉到達天台。由於氣喉正位於天台5號單位（#13420）的廁所及廚房外，因此，帶病毒的空氣有機會經氣喉滲入屋內，使他受到感染，「條氣喉基本上係駁到天台上面，（氣喉）離天台地面有一米，但因為天台有單位，所以氣喉出口係正天台單位附近。」

（余俊亮攝）

環保署指，大廈共有18層，每層有6個單位，而4至18樓及天台都有人居住。歐家榮強調，第二名患者（#13420）住在天台，而非18樓。

被問及天台單位是否僭建，署方稱將會跟進，但相信是加建的單位。他表示，一般住戶理應與氣喉相隔一定距離，但由於單位加建在氣喉附近，涉事單位的廁所及廚房與氣喉接近，「所以風險大咗好多。」

合共16戶要撤走

歐家榮表示，大廈的5號單位居民今晚須撤離。另外，由於個案或涉及氣喉傳播，故對面單位同樣有風險，由於4號單位位於5號單位對面，故較高層的4號單位同樣要撤離，即合共16戶要撤走，實際人數仍需點算。