疫情．最新概覽｜葵涌邨連日強檢個案逐日增　黃大仙區傳播鏈未斷

截至周二(25日)晚上，本港累計確診個案已達13,524宗，初步陽性個案亦接近100宗水平。第五波疫情持續嚴峻，多個社區都有傳播鏈，「疫區」葵涌邨經過一星期連日強制檢測、部份大廈圍封，確診個案持續上升，傳播鏈未知何時完全切斷，但鄰近的葵馥苑則出現源頭未明個案，未知是否與葵涌邨內的傳播有關。

而鄰近的大窩口邨一帶，一街之隔的荃灣花園榮華閣亦驚現垂直傳播，全幢5號單位要撤離。



▼1.25 深水埗惠珍樓圍封檢測▼



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本港過去一日新增124宗確診個案，即已連續三日「破百」。其中，涉及葵涌邨的個案佔33宗，而整個葵涌邨確診個案，包括今初步陽性數目，截至周二下午已累計達276宗。

最先爆發疫情的逸葵樓，再增加了17個單位爆疫，涉及184人；映葵樓涉及多15個單位，涉64人。另外，政府宣佈夏葵樓需要圍封5天，亦錄得13宗陽性檢測個案。至於其他大廈方面，亦各出現新增個案：雅葵樓增1宗、旭葵樓多1宗、春葵樓有3宗；翠葵樓、旭葵樓、綠葵樓、碧葵樓、百葵樓分別都各曾1宗。芊葵樓和曉葵樓無新增個案。

葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

至於葵涌邨疫情何時受控，張竹君表示，政府目前仍每日留意葵涌邨各大廈狀況，觀察有否個案急升或只有1宗個案；又指很多居民合作自願做檢測，從而發現確診個案。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

值得注意是，荃灣花園榮華閣再有無源頭個案，與早前個案#13340居住的單位一樣，同屬較高樓層的5號單位，是一名裝修工人（#13420）。當局調查後發現，兩名患者分別住在12樓5號室及天台5號單位，懷疑12樓患者的病毒經糞渠氣喉上到天台。

環保署表示，一般住戶理應與氣喉相隔一定距離，但相信涉事的天台單位屬「加建」，其廁所及廚房與氣喉非常接近，「所以風險大咗好多。」

當局決定，4至18樓的5號單位居民今晚都要撤走，由於4號單位位處對面，故16至18樓及天台的4號單位亦要撤離。

▼1.25 黃大仙鳳鳯新邨髮廊「新型像」爆發群組感染▼



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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過去一日亦再錄得6宗本地源頭不明個案，包括一宗個案居住元朗Grand Yoho第2座，在觀塘道1亞太中心（One Pacific）任會計的女子，她早前透過回港易計劃免檢疫返港，當局估計她於香港感染的機會較大，因為回港前及回港後接受檢測，結果都是呈陰性。

而一名29歲女子亦列作源頭未明患者，她居於葵稪苑安葵閣，即政府紀律部隊宿舍，為家庭主婦，感染源頭仍在調查。她於1月24日發燒，1月23日檢測中心樣本呈陽性。葵馥苑安葵閣是警察宿舍，與樂葵閣原為葵涌邨同一項目的第4及5座，原為居屋，在停售後改為紀律部隊人員宿舍，兩大廈與葵涌邨樓宇只有一條大窩口道之隔，因此都被納入強制檢測。

▼1.25 特首林鄭月娥在行會前記者會除下口罩▼



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政府亦在恆常污水檢測中，發現在大埔林村，沿林錦公路由較寮下至坪朗花園一帶的污水樣本，對新冠病毒呈陽性反應，因此將會縮小污水樣本採集範圍，並在該地區設置流動檢測站，希望附近的居民自願檢測。

▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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▼1.25荃灣花園榮華閣疑爆垂直傳播▼



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至於黃大仙區疫情亦令人擔憂，早前確診並找不到源頭的一名49歲女子（#13370），她於黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」負責洗頭。張竹君表示，該髮型屋再有一名兼職同事染疫（#13481）。經調查後，再發現有確診患者（#13480）曾到訪該店，即髮型屋累計已有3人中招。

▼1.25新冠病毒疫情記者會▼

