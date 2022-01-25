疫情｜油尖旺舊樓噴消毒塗層　民政專員：人口流動性大要減低風險

新冠變種病毒Omicron及Delta在社區爆發，各區市民高度警惕。油尖旺民政事務處亦贊助舊樓消毒活動，在區內舊樓空間噴灑消毒塗層。



油尖旺民政事務處贊助，油尖旺愛心慈善基金、九龍社團聯會油尖旺地區委員會及油尖旺社團聯會合辦「舊樓消毒齊抗疫」，早前在區內多間舊式大廈的大堂、電梯內籠及電梯按鈕、樓梯及扶手等公共地方噴灑消毒塗層，指可以減少新冠病毒在社區特別是大廈傳播的風險。

「舊樓消毒齊抗疫」活動在1月中旬起接受報名，油尖旺愛心慈善基金主席陳麗芳表示，在農曆新年前為區內200多棟符合申請條件的舊式大廈進行噴灑消毒塗層，並已收到近200棟大廈申請，近百棟已完成工作。

油尖旺民政事務處民政專員余健強表示，區內有不少舊樓及商住樓宇，人口流動性大，因此有急切需要噴灑消毒塗層，以減低病毒傳播風險。