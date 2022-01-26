強制檢測｜50處上榜　包括海關總部、沙田IVE和各區高密度住宅

本港昨日（25日）新增124宗新冠病毒確診，93宗屬本地感染，六宗屬源頭不明。除了有葵涌邨和大窩口邨爆疫的葵涌區，黃大仙也成為重災區。

政府今晨將50個指明地方納入強制檢測公告，其中48個涉及七宗本地／與本地個案有關的個案、28宗與輸入個案有關的個案，以及六宗初步陽性檢測個案。

地點涉及各區高密度屋苑住宅，還包括海關總部大樓23樓和香港專業教育學院(沙田)等處所。



1月26日強制檢測名單



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上榜的住宅有東涌滿東邨滿和樓、滿順樓、粉嶺皇后山邨皇頤樓、大圍美田邨美景樓、粉嶺華明邨禮明樓、大窩口邨富華樓、沙田駿洋邨駿爾樓、慈雲山慈民邨民泰樓、大埔廣福邨廣仁樓、屯門安定邨定龍樓和元朗Grand Yoho 2座等。其中Grand Yoho 2座是36歲源頭不明染疫會計師的寓所，他於觀塘亞太中心的工作地點也要強檢。

元朗Grand Yoho。（資料圖片／鄭子峰攝）

要強檢的學校方面，則有薄扶林明愛莊月明中學、葵涌循道中學、石籬天主教中學、香港道教聯合會圓玄學院第三中學和沙田IVE等。其他地點還有中銀中心26樓、三號貨櫃碼頭和海關總部大樓23樓等。

大窩口邨富華樓。（陳永武攝）

另外，因應在葵涌區採集到檢測呈陽性的污水樣本，有葵涌葵賢苑兩座大廈被納入強制檢測公告。

各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月26日)

