殺鼠令｜市民交出104隻倉鼠　漁護署已殺98隻　暫得一隻驗出陽性

銅鑼灣Little Boss寵物店日前有員工確診，倉鼠亦驗出帶有新冠病毒，漁護署下「殺鼠令」，並呼籲市民把去年12月22日之後購買的倉鼠帶到署方的新界南動物中心，棄養後倉鼠會被人道毀滅。
漁護署公布，截至今日下午5時，市民合共交出104隻倉鼠，當中98隻已被殺，4隻自然死亡。而署方為102隻倉鼠抽樣檢驗中，暫時只有一隻對病毒測試呈陽性反應。
▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼
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漁護署指，截至今午5時，市民將共104隻倉鼠交到漁護署棄養，並已人道毀滅98隻，有4隻倉鼠自然死亡。不過，署方指，棄養的102隻倉鼠已採樣檢測，早前只發現一隻倉鼠對病毒測試呈陽性反應。
漁護署再次呼籲市民將去年12月22日或之後在本地寵物店購買的倉鼠交出作人道毀滅。
▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼
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連同早前漁護署在Little Boss同集團的分店及倉庫所殺逾2000隻倉鼠，漁護署至今共殺死2,327隻倉鼠，以及4隻被棄養後死亡。另亦有159隻兔子、2隻金倉鼠、38隻龍貓、81隻天竺鼠和3隻白老鼠，合共238隻小動物受株連被殺。
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