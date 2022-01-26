小學疫苗接種率達七成可恢復全日面授　學界：對家長誘因不大

第五波新冠肺炎持續，小學再度停課。教育局昨（25日）表示，如小學師生的疫苗接種率達七成，可恢復全日面授。津貼小學議會主席胡豔芬今早（26日）於港台節目表示，全日授課對家長而言並非太大誘因，不少家長擔心小朋友接種疫苗後出現過敏反應，相較中學而言，她估計小學需更長時間推高接種率。她又稱，暫時家長最關心的是農曆新年假期後，可否恢復面授課程。



▼1月23日 有5至11歲小童打科興苗▼



津貼小學議會主席胡豔芬今早於港台節目《千禧年代》表示，對教職員而言，打針要求並無問題，因為本身在疫苗氣泡下，都需要接種；但對家長而言，他們擔心小朋友接種後，會出現過敏反應，認為當局需提供更多數據，以及更多加宣傳，家長才有信心讓孩子接種。

胡豔芬稱，家長對是否全日制上堂亦有不同意見，過往疫情下已實行半日制上課一段時間，部份家長認為孩子多了空間時間自學；但亦有雙職家長需要學校協助照顧孩子，因此家長之間都未有共識，直言全日授課對家長並非太大誘因。中學都花了一段時間才可提高提種率，預計小學會更長，假如有個別學校於5月時達到要求，相關學校已算非常成功推廣疫苗。

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至於維持半日課堂會否影響學習進度，胡豔芬表示，由於小學毋須參與公開試，未算大影響，學校可以調節進度及時間表，小五及小六的呈分試亦只是校內評估；但始終缺少了原本下午的課外活動。