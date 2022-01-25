復必泰｜港大：青少年打第一針　隔3個月打第二針可降心肌炎風險

香港大學醫學院研究發現，12歲或以上青少年接種第一劑復必泰後三星期，再接種第二劑，相對風險估計是第一劑約7倍，建議青少年接種第二劑復必泰疫苗相隔首針至少三個月，以減低心肌炎機會。

有參與研究學者強調，青少年染疫後並非全無病徵，部分人出現不同程度後遺症、併發症，有個案症狀持續達9個月，甚至有人因失去嗅覺，連家中起火也沒發現，重申接種疫苗有助減低重症。



香港大學李嘉誠醫學院建議，青少年接種第二劑復必泰疫苗相隔首針至少三個月，以減低發生心肌炎的機會。(資料圖片/夏家朗攝)

由港大醫學院兒童及青少年科學系、藥理學及藥劑學系及內科學系組成的研究團隊，利用2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃數據，透過醫院管理局的電子病歷和衞生署的疫苗接種記錄，評估市民接種疫苗後產生副作用或不良反應的風險。

首個研究發現，截至去年10月18日，約22.5萬名曾打疫苗的青少年中，43人接種復必泰後因心肌炎住院，其中36人在接種第二劑疫苗後發生。如打第一針復必泰後三星期，再接種多一針，相對風險估計是首針的7.11 倍。

而第二項研究則發現，去年6月14日至9月4日期間，約17.8萬名12至17歲的市民，接種約30.5萬劑復必泰疫苗，33名青少年在接種後出現急性心肌炎或心包炎，其中27人在第二針後出現。所有患者症狀輕微，且自然康復，無使用類固醇、靜脈注射免疫球蛋白、強心劑或循環輔助。

第三項研究發現，截至去年8月2日，出現160個心肌炎或心包炎案例，估算每10萬劑科興和復必泰，發病率分別為0.31和0.57例。與醫院對照相比，發現接種復必泰患心肌炎或心包炎的風險，比未接種疫苗高約三倍，主要與第二劑復必泰有關。暫時未有數據顯示科興與心肌炎或心包炎存在顯著關聯。

▼復必泰疫苗及科興疫苗接種地方▼



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有個案失去嗅覺 家中起火亦沒發現

有份研究的港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，單靠接種一針疫苗未必足夠，皆因抗體水平至某個程度會逐漸下降，故建議接種兩針疫苗之間不是相隔21天，而是延長至12個星期，相信可把心肌炎的比例減低十分一。

他分享指，這兩年治療不少染疫小朋友，發現他們並非沒有病徵，反之部分人出現不同程度後遺症、併發症，例如失去味覺、嗅覺，甚至出現一宗多系統炎症綜合症，可影響肺部、肝臟、腎臟等，甚至有生命危險。他表示，有個案後遺症持續達9個月；有個案指會聞到古怪味道，或是家中起火也聞不到，形容情況危險；亦有運動健將染疫後，因肺部受損，連行樓梯也有問題。

港大醫學院藥理及藥劑學系主任黃志基呼籲， 在接種第一針復必泰疫苗三個月後，已可考慮接種第二針，有助減低心肌炎風險，外國數據顯示接種越多針疫苗，越少機會出現重症，強調「不是小朋友惹到無問題，都會有好嚴重問題、副作用，不要去冒無謂的風險，當知道打針後副作用非常低，不打而受感染有機會產生嚴重後遺症，鼓勵盡快接種疫苗」，建議「先打一針，3個月後再打第二針，有需要再打第三針」。

▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼

