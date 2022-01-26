問題家庭少女疑遭性侵　家門前遇兄被拉到後樓梯　兄非法肛交罪成

患有專注力失調及過度活躍症的少女，因生於複雜家庭，被安排在兒童之家生活，間中會返回原本的家庭，和家人同住。惟她疑返家期間，多番遭兄哥性侵。兄長涉強姦胞妹，亦涉拉她入後樓梯，和她肛交。兄長否認強姦、和21歲以下的女童肛交等四罪受審，陪審團今(26日)經退庭商議，以五比二裁定一項與21歲以下的女童肛交罪成立，其餘三項強姦及亂倫等罪，均罪名不成立。法官把案件押後至明天再處理。



現年23歲的被告，被控強姦、屬交替控罪的亂倫罪、以及兩項和21歲以下女童肛交罪。控罪指，他於2019年某日在東涌住所強姦X，交替控罪指他和X性交，而他知道X是他的親妹；他亦被控於2019年某日在東涌住所，和2020年10月30日在東涌某大廈的樓梯，和X肛交。X案發時介乎13至14歲。最終只有涉及2020年的非法肛交罪成立。

涉案家庭多人有精神及行為問題

控方案情指， 涉案家庭共有6名子女，被告和X是兄妹關係。控方指涉案家庭為「不一樣的家庭」，並解釋子女被疏忽照顧，多名子女亦有行為和精神問題，社署於2003年已介入該家庭。

X返家兩天遭性侵

X於2006年出生後，被社署安排到寄養家庭居住。至2019年，她被安排到一個兒童之家生活，間中會返回原本的家庭，和家人同住。2020年10月30日，X回到自己的家，兩天後返回兒童之家，職員其後得知X疑遭性侵犯後報警。

返家遇兄長遭拉入後樓弟肛交

有專注力失調及過度活躍症等問題的X，在錄影會面透露於10月30日下午，陪同一名胞姐上班。惟她折返時，在單位外遇到被告。被告拉她到後樓梯，然後脫去其短褲和內褲，和她肛交。X不喜歡亦不願意這樣做，但不懂表達。

X亦透露，2019年曾在被告的房內和他性交和肛交，她當時亦不願意。被告於2020年11月12日被捕。

案件編號：HCCC181/2021