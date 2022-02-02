港鐵引入機械臂清洗屯馬線列車冷氣　未來5年投入10億元推創科

新冠疫情下市民更注重衛生，人來人往的港鐵，尤其令人關注衛生及通風情況。港鐵近年引入機械人設備，包括從去年底於八鄉車廠，以空調機械人清潔系統，透過機械臂深層清潔屯馬線列車的冷氣機組，較人手更徹底、深入地清潔。

港鐵透露，連同另一樣協助維修的設備，兩項目合計花費過百萬元，預計未來5年將投入超過10億元，推動與鐵路營運及維修的科技發展。



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港鐵總經理—鐵道車輛維修李劍雄表示，去年底引入了空調機組機械人清潔系統，透過機械臂，於八鄉車廠深層清潔屯馬線列車的空調系統。他續指，系統由兩個機械臂組成，沿著預設的程式自動移動，並噴射加壓熱水，每次清洗過程約70分鐘。

李劍雄指，系統針對屯馬線的兩款列車設計，過往深層清潔由職員人手負責，環境既濕又熱，需重複洗刷；但在機械臂之下，由於靈活度較高，可更容易深入人手難以清潔的地方，其重複性及準確性更高，可以確保車廂空氣流通，疫情下更保障乘客。他續稱，每列列車每3至4年做一次大修，包括為空調機組做深層清潔，機械臂每年可為約300套空調機組做深層清潔，即幾乎每日都會不同機組清潔。

港鐵又稱，疫情之下已加密清洗及替換車廂空調的隔塵網，並以清洗機械人徹底消毒清潔。

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除了機械臂協助清潔，李劍雄指，之前香港生產力促進局合作，去年第三季於九龍灣車廠的摩打維修工作，引入自動導引車，協助運送笨重的牽引摩打。他續指，此摩打為列車提供動力，非常重要，但亦頗笨重，過往職員要操作吊機及剷車運送。在自動導引車下，他表示連同特製的工作檯，可自動運送摩打，職員拆卸其部件後，裝置又可再將部件送到不同維修區域，之後再送到測試台測試。

李劍雄指，自動導引車有偵擦障礙物功能，亦會如雪糕車般播放音樂，不擔心發生意外，而且減輕職員負擔，讓原本駕駛剷車的員工，可專注做其他技術性工作。

港鐵公司車務工程總管吳偉鴻表示，港鐵平均每年投放約90億元於維修、保養及更新鐵路設備，預計未來會增加至每年100億元。他又稱，一直留意最新科技，未來5年將投入超過10億元，以推動與鐵路營運及維修的科技創新，引入更多機械化項目，推動車廠工場自動化。