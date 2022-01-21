美孚站通道疑有傳播　港鐵派消毒機械人清潔　料擴至19個車站使用

Omicron病毒在九龍西大爆發，昨日衛生防護中心懷疑日前確診的幼稚園教師，曾與兩名確診地利亞修女學校學生，在美孚站A出口隧相差約9秒出入而染疫。
港鐵表示，會在站內加強防疫消毒工作。美孚站內今日有消毒機械人現身，噴出消毒霧氣，為站內消毒，而港鐵未來更擬在全港19個車站使用，乘客經過時可以看到它們的身影。
蕭傑恒指美孚幼師 或非於港鐵站隧道染疫 料九龍西有多條傳播鏈
港鐵昨日表示，會加強美孚站的清潔及消毒工作，包括安排清潔及消毒機械人，更頻密地在車站內進行清潔及消毒，亦會為車站的風機進行清潔。
消毒機械人今日現身美孚站，邊在車站內「行咇」，同時噴消毒氣霧，更在各出入口通道，與乘客並肩而行。
衛生防護中心傳染病處張竹君昨日表示，居於美孚新邨的染疫幼稚園女教師，曾與確診巴裔婦的兩名染疫兒子，相隔約9秒先後出入美孚站A出口，懷疑病毒在港鐵車站通道內傳播。
幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫
美孚幼師與患者病毒基因排序相同 許樹昌：料相遇時短程空氣傳播蕭傑恒指美孚幼師 或非於港鐵站隧道染疫 料九龍西有多條傳播鏈新冠肺炎｜馬會指疫情嚴峻關8投注站 分布爆疫深水埗、美孚張竹君疑女教師美孚地鐵站內與患者同場9秒中招 病毒基因相同美孚地利亞學校再有學生染疫 與先前個案非同級 累計五人中招Omicron｜美孚地利亞一場考試3學生1教師染疫 張竹君指奇怪