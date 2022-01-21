美孚站通道疑有傳播　港鐵派消毒機械人清潔　料擴至19個車站使用

Omicron病毒在九龍西大爆發，昨日衛生防護中心懷疑日前確診的幼稚園教師，曾與兩名確診地利亞修女學校學生，在美孚站A出口隧相差約9秒出入而染疫。

港鐵表示，會在站內加強防疫消毒工作。美孚站內今日有消毒機械人現身，噴出消毒霧氣，為站內消毒，而港鐵未來更擬在全港19個車站使用，乘客經過時可以看到它們的身影。



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港鐵昨日表示，會加強美孚站的清潔及消毒工作，包括安排清潔及消毒機械人，更頻密地在車站內進行清潔及消毒，亦會為車站的風機進行清潔。

消毒機械人今日現身美孚站，邊在車站內「行咇」，同時噴消毒氣霧，更在各出入口通道，與乘客並肩而行。

衛生防護中心傳染病處張竹君昨日表示，居於美孚新邨的染疫幼稚園女教師，曾與確診巴裔婦的兩名染疫兒子，相隔約9秒先後出入美孚站A出口，懷疑病毒在港鐵車站通道內傳播。

幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫

